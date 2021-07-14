البث الحي
كرة قدم

بيريز يصف رونالدو بالمريض والمجنون ومورينيو بالأحمق في تسريبات جديدة

علاقة بيريز برونالدو ظاهرها الحب وباطنها غير ذلك (غيتي)
علاقة بيريز برونالدو ظاهرها الحب وباطنها غير ذلك (غيتي)
14/7/2021

تواصل الكشف عن تسجيلات صوتية مُسربة لرئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يهاجم فيها هذه المرة الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو، ومدرب الملكي السابق جوزيه مورينيو.

ونشرت صحيفة "الكونفيدينسيال" (El Confidencial) الإسبانية، اليوم الأربعاء، الجزء الثالث من تسريبات لبيريز، وتتضمن إهانته لبعض رموز نادي ريال مدريد، والتي بدأت بتسريبات إهانة المهاجم التاريخي راؤول غونزاليس وحارس المرمى إيكر كاسياس.

وقال بيريز في التسريبات الجديدة التي نشرتها الصحيفة: "كريستيانو (رونالدو) مجنون، أحمق، رجل مريض، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

كما هاجم بيريز المدرب البرتغالي السابق للملكي، بقوله: "مورينيو.. إنه غير طبيعي، إنه أحمق".

وكان بيريز وراء رحيل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، بسبب رفضه زيادة راتبه مع الفريق رغم كونه الهداف التاريخي للنادي، حيث كان الراتب السنوي لغاريث بيل يفوقه بكثير.

ورد بيريز أمس على تسريباته ضد راؤول وكاسياس عبر بيان رسمي، أكد فيه أن كلامه تم تسجيله بطريقة سرية خلال محادثة مع الصحفي جوزيه أنطونيو أبيلان.

وقال إن الصحفي حاول طوال السنوات الماضية بيع تلك التسريبات من دون أن ينجح في ذلك، وأشار إلى أنه يستغرب خروج هذه المحادثات في هذا الوقت بالتحديد، وأكد أن ما نشر اقتطع من سياقه.

وكشف رئيس ريال مدريد أنه مقتنع بأن خروج هذه المحادثات في هذا الوقت مرتبط بدوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي الذي واجه معارضة واسعة خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنه كلف فريقه القانوني للتعامل مع هذه التسريبات.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

محاكمة فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

فلورنتينو بيريز لديه طريقة خاصة في إدارة ريال مدريد، قد تعجبك أو لا تحبها، لكن الحقيقة أنه نجح لسنوات طويلة على مستوى البطولات، لكنه خسر العديد من أساطير النادي وفرط فيهم بشكل مهين وآخرهم راموس.

18/6/2021
المزيد من كرة قدم

شاهد.. دوناروما يودع نادي ميلان بفيديو خاص وكلمات مؤثرة

دوناروما متأثرا بالرحيل عن نادي ميلان الذي تربي بين جدرانه (غيتي)

لمواجهة الإساءات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم.. الحكومة البريطانية ستغرم شركات التواصل وتغير عقوبات حظر دخول الملاعب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حضوره نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا (رويترز)

القائد يضحي.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع ميسي على عقد جديد ويتغنى بتتويجه بكوبا أمريكا

انتهى عقد ميسي مع برشلونة نهاية الشهر الماضي (رويترز)

أين هدّافا البطولة رونالدو وستشيك؟.. انتقادات واسعة للتشكيلة المثالية ليورو 2020

رونالدو يحتفل بهدفه بمرمى فرنسا في يورو 2020 (رويترز)
الأكثر قراءة

ما الذي تغير في الجيش التركي منذ انقلاب تموز الفاشل؟

فشل الانقلاب العسكري أحدث تغييرا جوهريا في الجيش التركي (الأوروبية)
logo

نزاع في الظل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وإيطاليا؟

إقليم تيغراي.. واشنطن قلقة من توسع دائرة القتال وأديس أبابا تؤكد قدرتها على صد هجوم المتمردين

الجيش الإثيوبي يستعد لمعركة أكثر شراسة تلوح في الأفق في منطقة غرب تيغراي (الأناضول)

وسط دهشة المصريين.. هذه أسباب الموقف الروسي تجاه سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ينصت لنظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)