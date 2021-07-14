تواصل الكشف عن تسجيلات صوتية مُسربة لرئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يهاجم فيها هذه المرة الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو، ومدرب الملكي السابق جوزيه مورينيو.

ونشرت صحيفة "الكونفيدينسيال" (El Confidencial) الإسبانية، اليوم الأربعاء، الجزء الثالث من تسريبات لبيريز، وتتضمن إهانته لبعض رموز نادي ريال مدريد، والتي بدأت بتسريبات إهانة المهاجم التاريخي راؤول غونزاليس وحارس المرمى إيكر كاسياس.

وقال بيريز في التسريبات الجديدة التي نشرتها الصحيفة: "كريستيانو (رونالدو) مجنون، أحمق، رجل مريض، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

كما هاجم بيريز المدرب البرتغالي السابق للملكي، بقوله: "مورينيو.. إنه غير طبيعي، إنه أحمق".

وكان بيريز وراء رحيل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، بسبب رفضه زيادة راتبه مع الفريق رغم كونه الهداف التاريخي للنادي، حيث كان الراتب السنوي لغاريث بيل يفوقه بكثير.

ورد بيريز أمس على تسريباته ضد راؤول وكاسياس عبر بيان رسمي، أكد فيه أن كلامه تم تسجيله بطريقة سرية خلال محادثة مع الصحفي جوزيه أنطونيو أبيلان.

وقال إن الصحفي حاول طوال السنوات الماضية بيع تلك التسريبات من دون أن ينجح في ذلك، وأشار إلى أنه يستغرب خروج هذه المحادثات في هذا الوقت بالتحديد، وأكد أن ما نشر اقتطع من سياقه.

وكشف رئيس ريال مدريد أنه مقتنع بأن خروج هذه المحادثات في هذا الوقت مرتبط بدوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي الذي واجه معارضة واسعة خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنه كلف فريقه القانوني للتعامل مع هذه التسريبات.