كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مدة 5 سنوات، مع شرط جزائي لفسخ العقد يبلغ 350 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي مدته 5 سنوات، مع موافقة ميسي على خفض راتبه القياسي إلى النصف 50%.

وقالت إن "ميسي قبل الشروط التي فرضها برشلونة لأنه يدرك أن الوضع المالي للنادي معقد للغاية. في الواقع، لم يكن المال قط مشكلة في المفاوضات وإنما مسألة الضرائب مسألة حساسة لأن أيا من الطرفين لا يريد اتخاذ خطوة خطأ".

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الاتفاق مبدئي حتى اللحظة ولا يمكن اعتباره باتًّا، مشيرة إلى أن كل شيء يسير سيرا حسنا في الوقت الحالي، على الرغم من أن اللاعب الذي في إجازة يحتاج إلى إنهاء مراجعة كل شيء وإعطاء موافقته، وهو أمر لا يخافه أحد لأن مبدأ الاتفاق ثابت.

يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث لم يكن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص تجديد العقد، وكان النجم الأرجنتيني مشاركا في بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

ومن ناحية أخرى، تغنى نادي برشلونة بميسي، بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع الفريق والمنتخب، وختمه بتحقيق لقب كوبا أميركا.

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء، إحصائية بجميع أرقام ميسي في كوبا أميركا، ومن أهمها تقديم معظم التمريرات الحاسمة في البطولة (5 تمريرات)، أكثر عدد من الأهداف من الركلات الحرة (2)، وأكبر عدد من التسديدات على المرمى (11 تسديدة).

