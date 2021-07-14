كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مدة 5 سنوات، مع شرط جزائي لفسخ العقد يبلغ 350 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي مدته 5 سنوات، مع موافقة ميسي على خفض راتبه القياسي إلى النصف 50%.
🍿👀 فرجة ممتعة 😍 pic.twitter.com/p0eQAIhPNM
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2021
وقالت إن "ميسي قبل الشروط التي فرضها برشلونة لأنه يدرك أن الوضع المالي للنادي معقد للغاية. في الواقع، لم يكن المال قط مشكلة في المفاوضات وإنما مسألة الضرائب مسألة حساسة لأن أيا من الطرفين لا يريد اتخاذ خطوة خطأ".
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الاتفاق مبدئي حتى اللحظة ولا يمكن اعتباره باتًّا، مشيرة إلى أن كل شيء يسير سيرا حسنا في الوقت الحالي، على الرغم من أن اللاعب الذي في إجازة يحتاج إلى إنهاء مراجعة كل شيء وإعطاء موافقته، وهو أمر لا يخافه أحد لأن مبدأ الاتفاق ثابت.
يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث لم يكن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص تجديد العقد، وكان النجم الأرجنتيني مشاركا في بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده.
¡ROMPEN REDES! 😱
Revivimos los gritos de 🇦🇷 Lionel Messi y 🇨🇴 Luis Díaz, los goleadores de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆
ROMERAM AS REDES! 😱
Revivemos os gritos de 🇦🇷 Lionel Messi e 🇨🇴 Luis Díaz, os artilheiros da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/a8dMVyVPQ3
— Copa América (@CopaAmerica) July 12, 2021
ومن ناحية أخرى، تغنى نادي برشلونة بميسي، بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع الفريق والمنتخب، وختمه بتحقيق لقب كوبا أميركا.
⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL
⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN
— Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021
ونشر برشلونة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء، إحصائية بجميع أرقام ميسي في كوبا أميركا، ومن أهمها تقديم معظم التمريرات الحاسمة في البطولة (5 تمريرات)، أكثر عدد من الأهداف من الركلات الحرة (2)، وأكبر عدد من التسديدات على المرمى (11 تسديدة).
🐐 Messi in the @CopaAmerica:
✅ Most goal contributions (9)
✅ Most assists (5)
✅ Most free-kick goals (2)
✅ Most through balls (9)
✅ Most chances created (21)
✅ Most passes made in final thirds (133)
✅ Most shots (28)
✅ Most shots on target (11) https://t.co/wZqeaawe06
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2021
وتصدّر ميسي قائمة التشكيلة المثالية للبطولة القارية، التي أُعلنت أمس الثلاثاء، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز باللقب على حساب البرازيل (1-0) الأحد الماضي، واختياره أفضل لاعب في البطولة، بتسجيله 4 أهداف في 7 مباريات (هدّاف كوبا أميركا)، وصناعة 5 أهداف لزملائه في الفريق.
🔝 Leo #Messi in the 2020/21 season:
6⃣0⃣ games
4⃣6⃣ goals
🔗 More stats: https://t.co/MIsbHAxbqC 👈 pic.twitter.com/ra253zzLeo
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2021
وأشار برشلونة إلى الأهداف التي سجلها ميسي (34 عاما) بانتهاء موسم 2020-2021، حيث خاض 60 مباراة مسجلا فيها 46 هدفا، مع كل من الفريق الإسباني ومنتخب الأرجنتين.
LOS NÚMEROS DEL 10 🇦🇷
Leo Messi fue elegido el mejor jugador de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 y estos fueron sus números en el torneo
Para aplaudir 👏#VibraElContinente pic.twitter.com/5v7PWnExf8
— Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021