كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مدة 5 سنوات، مع شرط جزائي لفسخ العقد يبلغ 350 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي مدته 5 سنوات، مع موافقة ميسي على خفض راتبه القياسي إلى النصف 50%.

وقالت إن "ميسي قبل الشروط التي فرضها برشلونة لأنه يدرك أن الوضع المالي للنادي معقد للغاية. في الواقع، لم يكن المال قط مشكلة في المفاوضات وإنما مسألة الضرائب مسألة حساسة لأن أيا من الطرفين لا يريد اتخاذ خطوة خطأ".

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الاتفاق مبدئي حتى اللحظة ولا يمكن اعتباره باتًّا، مشيرة إلى أن كل شيء يسير سيرا حسنا في الوقت الحالي، على الرغم من أن اللاعب الذي في إجازة يحتاج إلى إنهاء مراجعة كل شيء وإعطاء موافقته، وهو أمر لا يخافه أحد لأن مبدأ الاتفاق ثابت.

يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث لم يكن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص تجديد العقد، وكان النجم الأرجنتيني مشاركا في بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

¡ROMPEN REDES! 😱 Revivimos los gritos de 🇦🇷 Lionel Messi y 🇨🇴 Luis Díaz, los goleadores de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 ROMERAM AS REDES! 😱 Revivemos os gritos de 🇦🇷 Lionel Messi e 🇨🇴 Luis Díaz, os artilheiros da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/a8dMVyVPQ3 — Copa América (@CopaAmerica) July 12, 2021

برشلونة يتغنى بميسي

ومن ناحية أخرى، تغنى نادي برشلونة بميسي، بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع الفريق والمنتخب، وختمه بتحقيق لقب كوبا أميركا.

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL ⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء، إحصائية بجميع أرقام ميسي في كوبا أميركا، ومن أهمها تقديم معظم التمريرات الحاسمة في البطولة (5 تمريرات)، أكثر عدد من الأهداف من الركلات الحرة (2)، وأكبر عدد من التسديدات على المرمى (11 تسديدة).

🐐 Messi in the @CopaAmerica: ✅ Most goal contributions (9)

✅ Most assists (5)

✅ Most free-kick goals (2)

✅ Most through balls (9)

✅ Most chances created (21)

✅ Most passes made in final thirds (133)

✅ Most shots (28)

✅ Most shots on target (11) https://t.co/wZqeaawe06 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2021

وتصدّر ميسي قائمة التشكيلة المثالية للبطولة القارية، التي أُعلنت أمس الثلاثاء، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز باللقب على حساب البرازيل (1-0) الأحد الماضي، واختياره أفضل لاعب في البطولة، بتسجيله 4 أهداف في 7 مباريات (هدّاف كوبا أميركا)، وصناعة 5 أهداف لزملائه في الفريق.

وأشار برشلونة إلى الأهداف التي سجلها ميسي (34 عاما) بانتهاء موسم 2020-2021، حيث خاض 60 مباراة مسجلا فيها 46 هدفا، مع كل من الفريق الإسباني ومنتخب الأرجنتين.