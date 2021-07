أثار إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت التشكيلة التي أعلن عنها الحساب الرسمي لبطولة اليورو عبر موقع تويتر، الثلاثاء، في مركز حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، وفي الدفاع الإيطاليين ليوناردو بونوتشي وليوناردو سبيناتزولا، بالإضافة إلى المدافعين الإنجليزيين لوك شو وهاري ماغواير.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020 Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

وتكوّن خط الوسط من 3 لاعبين، هم الدانماركي بيير إيميل هويبيرغ، والإيطالي جورجينيو، والإسباني الشاب بيدري، أما خط الهجوم فجاء فيه، البلجيكي روميلو لوكاكو، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، والإيطالي فيديريكو كييزا.

وانتقد نشطاء التشكيلة المثالية لليورو بعد خلوها من هدّافَـي البطولة بـ5 أهداف، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتشيكي باتريك ستشيك، متسائلين عن أحقية المهاجمين الآخرين الذين لم يصلوا إلى أرقام المهاجمَين في البطولة القارية.

How is Lukaku in this? Don't get me wrong, he had a great tournament but what about Patrick Schick or Cristiano Ronaldo?💁‍♀️#EURO2020 https://t.co/58rR8Brscb — Robbie (@robbie_tyas) July 13, 2021

ولم يكن انتقاد الجماهير مقتصرا على خط الهجوم، فهناك من أبدى استغرابه من عدم وجود لاعب مثل لوك شو الإنجليزي رغم تقديمه أداء ممتازا طوال فترات البطولة، فيما انتقد آخرون وجود لاعب مثل سبيناتزولا الذي لم يخض آخر مباراتين مع إيطاليا.

واقترح بعض المغردين التشكيلة التي يرونها الأفضل من وجهة نظرهم، في الوقت الذي استبدل فيه آخرون بأسماء بعض اللاعبين، أسماء جديدة يرون أنها أحق بالوجود في التشكيلة المثالية.

في المقابل، هنأت بعض الأندية الأوروبية لاعبيها الذين ضمتهم تشكيلة اليورو، مثل أندية تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني.

We are delighted to see you in the #EURO2020 ideal XI @Pedri – Congratulations! 🙏 https://t.co/ESHBvWGCHu — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2021

The stuff you're smoking at @UEFA must be pretty hardcore as there is no @Cristiano or Patrick Schick. Really one of the top scorers couldn't make it to Team of Tournament? #EURO2020 No offence to both of the finalists! https://t.co/w0zyr7Tzmt — Ezio (@Ezio_Morte) July 13, 2021

Spinazzola was great but can we put some respect on Luke Shaw's name?! He's in the form of his life! #robbed https://t.co/fei6fF0ngJ — Liam (@Splorange_) July 13, 2021

How is Kane not on this team? https://t.co/waORpdaOFo — Matt Gee (@LucaToniKukoc) July 13, 2021