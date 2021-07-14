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انتقاد التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا بسبب غياب الهداف رونالدو

رونالدو يحتفل بهدفه بمرمى فرنسا في يورو 2020 (رويترز)
رونالدو يحتفل بهدفه بمرمى فرنسا في يورو 2020 (رويترز)
14/7/2021

أثار إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، جدلا  واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت التشكيلة التي أعلن عنها الحساب الرسمي لبطولة اليورو عبر موقع تويتر، الثلاثاء، في مركز حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، وفي الدفاع الإيطاليين ليوناردو بونوتشي وليوناردو سبيناتزولا، بالإضافة إلى المدافعين الإنجليزيين لوك شو وهاري ماغواير.

وتكوّن خط الوسط من 3 لاعبين، هم الدانماركي بيير إيميل هويبيرغ، والإيطالي جورجينيو، والإسباني الشاب بيدري، أما خط الهجوم فجاء فيه، البلجيكي روميلو لوكاكو، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، والإيطالي فيديريكو كييزا.

وانتقد نشطاء التشكيلة المثالية لليورو بعد خلوها من هدّافَـي البطولة بـ5 أهداف، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتشيكي باتريك ستشيك، متسائلين عن أحقية المهاجمين الآخرين الذين لم يصلوا إلى أرقام المهاجمَين في البطولة القارية.

ولم يكن انتقاد الجماهير مقتصرا على خط الهجوم، فهناك من أبدى استغرابه من عدم وجود لاعب مثل لوك شو الإنجليزي رغم تقديمه أداء ممتازا طوال فترات البطولة، فيما انتقد آخرون وجود لاعب مثل سبيناتزولا الذي لم يخض آخر مباراتين مع إيطاليا.

واقترح بعض المغردين التشكيلة التي يرونها الأفضل من وجهة نظرهم، في الوقت الذي استبدل فيه آخرون بأسماء بعض اللاعبين، أسماء جديدة يرون أنها أحق بالوجود في التشكيلة المثالية.

في المقابل، هنأت بعض الأندية الأوروبية لاعبيها الذين ضمتهم تشكيلة اليورو، مثل أندية تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني.

 

المصدر : وكالة سند
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