راموس يتحدث عن مستقبل مبابي ويسأل حكيمي "هل اتخذنا القرار الصحيح؟"

تحدث المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن مستقبل زميله في نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وظهر في مقطع مصور وهو يوجه سؤالا خاصا للمدافع المغربي أشرف حكيمي.

وظهر راموس في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، ورد على سؤال عن النصيحة التي سيقدمها لمبابي الذي لم يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان الممتد إلى عام 2022، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال القائد السابق لريال مدريد "لا أجرؤ على قول ما يجب أن يفعله شخص ما، يمكنني أن أقدم له النصيحة من واقع خبرتي ولكن على انفراد".

وأضاف "أرغب أن يستمر في باريس سان جيرمان لأنني أحب اللعب مع الأفضل. قرار البقاء أو المغادرة شخصي، لا أعرف ما يدور في ذهن كيليان لكنه لاعب يصنع الفارق، فهو صغير جدا، وهناك فريق جيد جدا هنا ويحتاج إلى لاعبين رائعين".

وبخصوص احتمال انتقال المهاجم الفرنسي إلى مدريد، قال راموس "ريال مدريد هو أحد أفضل الفرق في العالم، وبحكم التاريخ هو الأفضل، واللاعبون في مرحلة ما من حياتهم يجب أن يمروا من هناك، لكن اليوم أريد كيليان في فريقي بالفعل، نود جميعا أن يبقى هنا".

وكان راموس قد التحق بتدريبات باريس سان جيرمان أمس الاثنين، بعد أيام من توقيع عقد انصمامه إلى الفريق مدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وظهر راموس في مقطع صور وفيديو نشر عبر حسابات سان جيرمان في مواقع التواصل وهو يتبادل التحية مع زملائه في الفريق، ومن بينهم الحارس كيلور نافاس والمدافع المغربي أشرف حكيمي اللذان لعبا معه في ريال مدريد.

👀🚨 Mucho OJO MADRIDISTAS con la frase de SERGIO A RAMOS a ACHRAF👀🚨 💥"Hemos TOMADO BUENA DECISIÓN, ¿eh?"💥 📹 @PSG_inside. 📺Mucho más a las 12 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/qDGKIhiSGm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2021

والتقطت وسائل إعلام إسبانية سؤالا وجهه راموس لحكيمي خلال لقائهما، إذ قال "هل اتخذنا القرار الصحيح؟"، قبل أن يتبادل اللاعبان الابتسام.

واختلفت تأويلات هذا الحديث بين من يربط السؤال بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الذي عزز صفوفه بصفقات نوعية خلال الصيف الحالي بحثا عن لقب دوري أبطال أوروبا، في حين رأى آخرون أن السؤال إشارة إلى اتخاذ القرار الصحيح بمغادرة ريال مدريد، ولو أن اللاعبين غادرا النادي الملكي في ظروف مختلف ولأسباب متباينة.