قتل شخصان وأصيب آخرون خلال احتفالات الجمهور في إيطاليا بفوز المنتخب ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد الانتصار على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية الليلة الماضية في لندن.

وقالت الشرطة إن شابا عمره 22 عاما قتل في حادث سير وقع في كالتاجيروني بجزيرة صقلية حينما كان منطلقا بسرعة نحو مركز المدينة للانضمام للمحتفلين بالتتويج باللقب الأوروبي.

من احتفالات ايطاليا 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/PVYHjfDqac — Lyna ( Ehwa Yeon biggest connoisseur) (@Merrynny) July 11, 2021

وفي العاصمة المالية ميلانو أصيب 15 شخصا منهم 3 في حالة خطيرة خلال احتفالات صاخبة بعد انتهاء المباراة. وفقد أحد هؤلاء المصابين 3 من أصابعه بسبب انفجار ألعاب نارية في يده.

وفي بلدة صغيرة بالقرب من مدينة فوجيا الجنوبية، تعتقد الشرطة أن قاتلا مأجورا استغل الفوضى وزحام الشوارع وأطلق النار على شخص فأرداه قتيلا قبل الهروب على دراجة نارية.

وقالت وسائل إعلام إن طفلة عمرها 6 سنوات، وهي قريبة الضحية، أصيبت في الهجوم أيضا وإن حالتها "خطيرة للغاية".

وتوجت إيطاليا ببطولة أوروبا للمرة الثانية عندما فازت بركلات الترجيح على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة بملعب ويمبلي اللندني الليلة الماضية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسبق لإيطاليا الفوز بالبطولة عام 1968.