لاقت اختيارات اللاعبين الثلاثة -الذين أهدروا ركلات الترجيح للمنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في يورو 2020- انتقادات واسعة من مدربين ومحللين، وخاصة بسبب اللاعب الشاب بوكايو ساكا الذي أهدر ركلة الترجيح الخامسة والحاسمة على ملعب ويمبلي اللندني أمس الأحد.

وكانت إنجلترا تحتاج للتهديف من هذه الركلة لتمديد ركلات الترجيح؛ لكن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما أنقذ ركلة ساكا (19 عاما) بعد أن أنقذ ركلة سابقة من جيدون سانشو بينما سدد ماركوس راشفورد في القائم لتفوز إيطاليا 3-2 وتحرز اللقب للمرة الثانية.

For the courage you showed.

For the way you played.

For the next generation you’ve inspired.

We’re so proud of you, lads. Keep your heads held high. pic.twitter.com/2ERlVShSCp

— England (@England) July 12, 2021