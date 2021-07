تبددت آمال إنجلترا في الفوز بأول لقب كبير في 55 عاما بعد الهزيمة المفجعة بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، وكانت المعاناة واضحة على صفحات صحف اليوم الاثنين، ولخص عنوان صحيفة "إندبندنت" (Independent) "الدموع للأبطال" المشاعر.

وفازت إيطاليا بأول لقب في بطولة أوروبا منذ 1968 بعد أن أخفق بوكايو ساكا وجيدون سانشو وماركوس راشفورد في هز شباك الحارس جيانلويغي دوناروما في ركلات الترجيح.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) في صفحتها الرئيسة "كل شيء ينتهي بالدموع"، في حين تصدر صحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) العنوان "المعاناة القصوى.. قلوبنا تنفطر في ركلات الترجيح مرة أخرى"، بجانب صورة للمدرب جاريث ساوثغيت وهو يواسي ساكا الذي أهدر المحاولة الحاسمة في ركلات الترجيح.

