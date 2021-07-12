يتأهب المنتخب القطري لكرة القدم للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات "الكونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، التي انطلقت منافساتها في أميركا مساء أول أمس السبت (صباح أمس الأحد بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، وذلك ضمن استعدادات "العنابي" لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتأتي مشاركة منتخب قطر في الكأس الذهبية في إطار شراكة إستراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع قطر في مجموعة تضم منتخبات غرينادا وهندوراس وبنما.

ويفتتح العنابي مبارياته في المجموعة صباح الأربعاء المقبل (بتوقيت غرينتش) في مدينة هيوستن الأميركية، بمواجهة منتخب بنما الذي شارك في النسخة الماضية من كأس العالم.

وحول أهمية المشاركة في هذه البطولة، قال نجم العنابي عبد الكريم حسن -في تصريحات نشرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين- "سنخوض العديد من المباريات خلال رحلة استعدادنا للمونديال. وسنواجه في الكأس الذهبية منتخبات لها أسلوب مختلف في اللعب، وهو ما سيثري خبراتنا كثيرا."

أما الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، فيرى أن هذه البطولة تمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق، وقال "لهذه البطولة أهمية كبيرة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف إلى مدارس كروية مختلفة يمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في بطولة كأس العالم".

ويأمل عبد الكريم أن يسير العنابي في مونديال قطر 2022 على درب المنتخب الروسي الذي فاجأ الجميع بأدائه المميز في النسخة الماضية من كأس العالم، ونجح في بلوغ دور الـ8 قبل أن يخرج بصعوبة بضربات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى المباراة النهائية.

وأضاف أنه "من الصعب توقع المرحلة التي يمكننا بلوغها في كأس العالم. رأينا في النسخ السابقة منتخبات صغيرة تصعد للأدوار الإقصائية على حساب منتخبات عريقة أخفقت في تجاوز مرحلة المجموعات. نأمل أن نفاجئ الجميع، ولا شيء مستحيل بالنسبة لنا".

فيما يأمل سانشيز أن ترتقي منافسات الكأس الذهبية بمستوى العنابي ليكون ندا شرسا لمنافسيه في كأس العالم.

وعن طموحاته في المونديال، قال سانشيز "بعدما يُسدل الستار على المونديال، أريد أن يقول الناس لقد أبلى المنتخب القطري بلاء حسنا وقدم لاعبوه أداء مشرفا. أريدهم أن يتيقنوا من قدرة العنابي على مواجهة أي منافس".

وبرز اسم منتخب قطر في الأعوام الأخيرة بعدما نجح تحت قيادة سانشيز في تحقيق نجاحات كبيرة كان أبرزها تتويجه بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 2019، ليشارك في المونديال المقبل بطلا لآسيا.

وأعقب تتويج العنابي بلقب آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية؛ منها بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية مؤخرا، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من المونديال.

وتنطلق منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويخوض المنتخب القطري مباراة الافتتاح على ملعب البيت الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، وتختتم منافسات المونديال في ملعب لوسيل بحضور 80 ألف مشجع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، تزامنا مع احتفالات قطر باليوم الوطني.