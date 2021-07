تصدر اسم قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قوائم الترند العالمي، وذلك بعد تحقيق لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم فجر اليوم للمرة الأولى في تاريخه مع راقصي التانغو.

واحتفت الجماهير، المحبة للنجم حول العالم، باللقب الأول مع الأرجنتين والذي طال انتظاره بعد الفشل في 4 نهائيات سابقة من بينها نهائي كأس العالم عام 2014.

ولعب ميسي دورا فعالا في الظفر بهذه البطولة، وحصل على لقب أفضل لاعب، إلى جانب أفضل هداف، بعد تسجيل 4 أهداف، وأفضل ممرر بعد صناعته 5 أهداف.

وإلى جانب وسم #ميسي، شارك مغردون عبر وسم المباراة النهائية #CopaAmericaFinal، وحرصوا على تداول صور التتويج، وحمل القائد الأرجنتيني الكأس بعد غياب 28 عاما.

ويرى آخرون أن كرة القدم أخيرا أنصفت ميسي في قلب الماراكانا بهذا التتويج، مشيرين إلى أنه الأفضل في كل العصور، وأن الكرة هي التي كانت بحاجة لتتويج ميسي وليس العكس.

وغرد المعلق الجزائري حفيظ دراجي قائلا "أخيرا الأرجنتين بطل كوبا أميركا في عهد ميسي، أخيرا كرة القدم تنصف ميسي في ماراكانا، هو لم يكن بحاجة إلى لقب حتى يثبت بأنه الأفضل، لكن الكرة هي التي كانت بحاجة إلى تتويج ميسي بأول لقب له مع منتخب بلاده".

The perfect start to a Sunday.

The wait is finally over!!! Congratulations to Messi & Argentina!! What a match this is! ❤️ #CopaAmericaFinal pic.twitter.com/9upa7mp6CM

What a Memorable Moment!

The wait is finally over for #Messi.

He gets his maiden international trophy.

Angel Di Maria scored the only goal, as #Argentina beat #Brazil in #CopaAmericaFINAL to end 28-year trophy drought.

Congratulations, Argentina!#CopaAmerica2021 pic.twitter.com/IaTg7Dmr7x

— Ritesh Tiwari (@IamRiteshTiwari) July 11, 2021