يحمل يوم 10 يوليو/تموز مفارقة غريبة، وقد أصبح تاريخا مشتركا لن يسقط من ذاكرة مسيرة كلٍّ من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد هذا اليوم تتويج ميسي بأول ألقابه في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني، وهو لقب "كوبا أميركا" بعد غياب دام 28 عاما عن آخر تتويج لبلاده باللقب، وهو نفس اليوم الذي فاز فيه رونالدو بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال عام 2016.

Ronaldo has one more Champions League, Messi has one more Ballon d'Or.

Ronaldo won the Euros on July 10, Messi won Copa America on July 10.

Perfectly balanced, as all things should be ☯️ pic.twitter.com/xHteI4GgFd

