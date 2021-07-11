يحمل يوم 10 يوليو/تموز مفارقة غريبة، وقد أصبح تاريخا مشتركا لن يسقط من ذاكرة مسيرة كلٍّ من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد هذا اليوم تتويج ميسي بأول ألقابه في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني، وهو لقب "كوبا أميركا" بعد غياب دام 28 عاما عن آخر تتويج لبلاده باللقب، وهو نفس اليوم الذي فاز فيه رونالدو بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال عام 2016.

Ronaldo has one more Champions League, Messi has one more Ballon d'Or. Ronaldo won the Euros on July 10, Messi won Copa America on July 10. Perfectly balanced, as all things should be ☯️ pic.twitter.com/xHteI4GgFd — B/R Football (@brfootball) July 11, 2021

واستطاعت الأرجنتين إحراز اللقب عقب التغلب على منتخب البرازيل صاحب الأرض بهدف نظيف، أحرزه الجناح أنخيل دي ماريا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وحقق ميسي لقبه الأول مع منتخب بلاده وذلك بعد الفشل في 4 نهائيات سابقة، آخرها نهائي كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني، وعلى أرضية نفس الملعب، الماراكانا بريو دي جانيرو.

#CopaAmérica 🏆 ¡Como para no celebrar así! @Argentina volvió a levantar la CONMEBOL #CopaAmérica de la mano de Lionel Messi 🔟 y se festejó con todo 🥳 🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/4ps25RHfMy — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

وأثارت تلك المفارقة تفاعلا واسعا من محبي اللاعبين عبر منصات التواصل، والذين بدؤوا استعراض إنجازات كل منهما، ولكنهم اتفقوا في النهاية على قيمتهما وما أضافاه لكرة القدم عبر سنوات طويلة.

Messi can still win the world Cup. Now, I believe more than ever. Congratulations to Messi's fans..#CopaAmerica2021 ✅ https://t.co/X974zdthvM — SEED (@EbongDi) July 11, 2021

Don't forget Messi has 10 La Liga titles, Ronaldo won it twice in 9 years 😬 https://t.co/IDjKLQqtGz — ∞ (@TheFalseNein) July 11, 2021

Legends of the game! https://t.co/MFgPY6rTha — ™️ 𝕆𝔾 𝔹𝕦𝕜𝕗𝕖𝕒𝕝 𝔻’𝕕𝕣𝕖𝕒𝕞𝕖𝕣 🇯🇲🌴 (@Rivaton_Thugg) July 11, 2021

Why tf won't you love them both??? https://t.co/lf31x1VZox — a_osafum (@aghenu_osafum) July 11, 2021