حقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أميركا بعد فوزه على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية التي جرت بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وحسم نجم باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، المواجهة بإحراز الهدف الوحيد في المواجهة في الدقيقة 22، بعد خطأ من مدافع البرازيل رينان لودي.

#CopaAmérica 🏆 ¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina 🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

وفك ميسي قائد التانغو عقدته مع المباريات النهائية وأحرز أول لقب له على مستوى المنتخب، كما رفعت الأرجنتين أول كأس في كوبا أميركا منذ عام 1993.

وهذه المرة الـ15 التي تتوج بها الأرجنتين بطلة لكوبا أميركا وعادلت فيها الأوروغواي، أما البرازيل فتوقف رصيدها من الألقاب عند 9.