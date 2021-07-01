البث الحي
كرة قدم

240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)
مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)
1/7/2021

لجأ مشجعون للمنتخب الفرنسي إلى موقع إلكتروني متخصص لجمع توقيعات تطالب بإعادة المباراة التي جمعت بين المنتخب الفرنسي ونظيره السويسري، وانتهت بخروج أبطال العالم من ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فبعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، لجأ المنتخبان الفرنسي والسويسري إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل من المباراة التي جرت يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وابتسم الحظ للمنتخب السويسري، بعد إضاعة النجم كيليان مبابي آخر ركلة ترجيح، لتتوقف مسيرة أبطال العالم عند الدور ثمن النهائي.

ويبدو أن النتيجة لم ترض كثيرا من الفرنسيين، إذ لجأ عدد منهم إلى موقع متخصص في جمع التوقيعات إلكترونيا، للمطالبة بإعادة المباراة.

وبرر الموقعون طلبهم بأن حارس مرمى المنتخب السويسري، يان سومر، لم يحترم القانون في الركلة الأخيرة، فلم تكن إحدى قدميه على الأقل على خط المرمى عند ركل الكرة.

وجمع المحتجون حتى الآن أكثر من 240 ألف توقيع، وفقا لصحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

ولا يبدو أن هذا التحرك سيؤثر على قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة وأن حكام نظام الفيديو المساعد لم يلاحظوا أي مخالفة في ركلات الترجيح.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

هولندا تعلن استقالة دي بور بعد الخروج من بطولة أوروبا وفرنسا تستبعد القرارات المتسرعة بحق ديشان

أعلن فرانك دي بور مدرب المنتخب الهولندي استقالته بعد يومين من خسارته صفر-2 أمام جمهورية التشيك والخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم في حين فضل الاتحاد الفرنسي عدم اتخاذ قرارات متسرعة.

29/6/2021

المجر تحرج فرنسا بطلة العالم في بطولة أوروبا

أحرج المنتخب المجري نظيره الفرنسي، بطل العالم، وتعادل معه 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، على ملعب بوشكاش الممتلئ بالمشجعين.

19/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. رئيس برشلونة يبرر عدم تجديد عقد ميسي وناد أرجنتيني يدعوه لارتداء قميصه مثل مارادونا

ميسي بقميص فريق أولد بويز تكريما لمارادونا (الفرنسية)

ساوثغيت يمدحه ويدعم هاري كين.. كيف تحول سترلينغ من “كومبارس” إلى بطل الكرة الإنجليزية في يورو 2020؟

سترلينغ يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لإنجلترا في مرمى ألمانيا (غيتي)

4 منتخبات عربية بمجموعة واحدة.. تعرف على نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

كأس العالم أمام &#34;ملعب البيت&#34; الذي سيستضيف افتتاح مونديال قطر 2022 (الجزيرة)

بالفيديو- رسميا.. ميسي ليس لاعبا في برشلونة

مصير ميسي أصبح غامضا (رويترز)
الأكثر قراءة

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

بعد أكثر من 1200 عام على وفاته.. كيف يبدو ضريح الإمام بن حنبل في بغداد؟

الزقاق الذي يقع فيه ضريح الإمام أحمد بن حنبل في بغداد (الجزيرة)
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)