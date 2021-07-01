240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

لجأ مشجعون للمنتخب الفرنسي إلى موقع إلكتروني متخصص لجمع توقيعات تطالب بإعادة المباراة التي جمعت بين المنتخب الفرنسي ونظيره السويسري، وانتهت بخروج أبطال العالم من ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فبعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، لجأ المنتخبان الفرنسي والسويسري إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل من المباراة التي جرت يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الرومانية بوخارست.

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سويسرا تحقق المفاجأة وتقصي فرنسا من ثمن نهائي أمم أوروبا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#يورو2020 | #فرنسا_سويسرا — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

وابتسم الحظ للمنتخب السويسري، بعد إضاعة النجم كيليان مبابي آخر ركلة ترجيح، لتتوقف مسيرة أبطال العالم عند الدور ثمن النهائي.

ويبدو أن النتيجة لم ترض كثيرا من الفرنسيين، إذ لجأ عدد منهم إلى موقع متخصص في جمع التوقيعات إلكترونيا، للمطالبة بإعادة المباراة.

وبرر الموقعون طلبهم بأن حارس مرمى المنتخب السويسري، يان سومر، لم يحترم القانون في الركلة الأخيرة، فلم تكن إحدى قدميه على الأقل على خط المرمى عند ركل الكرة.

وجمع المحتجون حتى الآن أكثر من 240 ألف توقيع، وفقا لصحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

⚽️🥅 هدف لا تشاهده كل يوم !!! هل هي المباراة الأجمل في يورو2020 حتى الآن؟ 🤔#يورو2020#EURO2020 #beINTERACT pic.twitter.com/M5Vr1tapkb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ولا يبدو أن هذا التحرك سيؤثر على قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة وأن حكام نظام الفيديو المساعد لم يلاحظوا أي مخالفة في ركلات الترجيح.