قطر وباريس سان جيرمان.. 10 سنوات في 10 أرقام

قبل 10 سنوات، استحوذت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على أغلبية أسهم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. ورغم عدم تمكنه إلى الآن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فإن سرعة تطور النادي خلال هذه العشرية تبدو مذهلة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisian) الفرنسية، أنه في 30 يونيو/حزيران 2011 أصبحت قطر بشكل رسمي مالكة أغلبية أسهم فريق سان جيرمان، وتم تعيين ناصر الخليفي رئيسا للنادي، والإعلان عن الأهداف الطموحة، وعلى رأسها الفوز بدوري الأبطال خلال 5 سنوات.

بعد مرور 10 سنوات، لم يتمكن النادي الباريسي من التتويج باللقب الأوروبي الأغلى، إلا أنه كان في أكثر من مرة قريبا من تحقيق هذا الهدف، بوصوله إلى نهائي نسخة 2020 ونصف نهائي نسخة 2021.

وعرض التقرير 10 أرقام تلخص هذه العشرية القطرية في فريق باريس سان جيرمان، الذي تحول من فريق كبير محليا إلى اسم عالمي.

27 لقبا

حصل النادي الباريسي منذ 2011 على لقب الدوري الفرنسي 7 مرات، وتوج بلقب كأس فرنسا 6 مرات، ورفع كأس الرابطة 6 مرات، كما توج في 8 مناسبات بلقب كأس الأبطال الفرنسية.

87 مباراة في دوري الأبطال

خاض النادي الباريسي 87 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ وصول القيادة القطرية، منها نهائي ونصف نهائي. وفي المحصلة حقق 50 انتصارا و16 تعادلا و21 هزيمة. وسجل الفريق 189 هدفا، وتلقى 151.

100 مليون متابع

في مارس/آذار 2021، أعلن باريس سان جيرمان تجاوز حاجز 100 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن كان قبل 10 سنوات يحظى بنصف مليون متابع فقط. ولا يقتصر هؤلاء المتابعون على فرنسا فقط، بل ينتشرون في عدة بلدان حول العالم، وبشكل خاص في البرازيل والصين والجزائر والمكسيك والولايات المتحدة ومصر.

1.9 مليار يورو

حسب دراسة أجراها المركز الفرنسي للقانون والاقتصاد الرياضي، فإن النادي الذي يترأسه ناصر الخليفي صرف 1.9 مليار يورو في شكل مساهمات اجتماعية وضريبية خلال السنوات العشر الماضية، وهي تتوزع بين المساهمات الاجتماعية والضرائب على الشركات والضرائب على المداخيل التي يدفعها اللاعبون.

مليارا يورو

حسب دراسة نشرتها مجلة فوربس في أبريل/نيسان 2021، فإن قيمة النادي الباريسي وصلت اليوم إلى ملياري يورو، وهو ما يجعله ضمن قائمة الأندية العشرة الأعلى قيمة في العالم. وقد تضاعف هذا الرقم خلال العشرية المنقضية، وكان ناصر الخليفي قد اعتبر أن "هذا الترتيب يمثل مؤشرا جديدا على نجاح إستراتيجية التطوير التي وُضعت للنادي".

6 مدربين

خلال 10 سنوات، تعاقب 6 مدربين على القيادة الفنية لباريس سان جيرمان. وبعد التجارب الفاشلة مع أنطوان كومبواريه وأنشيلوتي، جاء لوران بلان بين 2013 و2016، ليصبح المدرب الأكثر فوزا بالألقاب في تاريخ النادي، بمجموع 11 لقبا.

ثم جاء أوناي إيمري وتوماس توخيل، ولكن تواصل الفشل في تحقيق لقب دوري الأبطال، بعد الانسحاب ضد برشلونة في 2017 وضد مانشستر يونايتد في 2018. وبداية من يناير/كانون الثاني 2021 أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا الفريق.

222 مليون يورو

نجح النادي في الظفر بالانتقالين الأعلى قيمة في تاريخ صفقات كرة القدم وذلك في صيف 2017، بضم نيمار مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي مقابل 145 مليون يورو إضافة إلى 35 مليون يورو كمتغيرات.

350 مليون يورو

في 2023، سيفتتح باريس سان جيرمان مركز التدريبات الجديد، الذي سيكون واحدا من أكبر المراكز وأكثرها عصرية. ويتكون من 15 ملعب تدريب لكرة القدم، وملعب طاقة استيعابه 5 آلاف متفرج، ومراكز إقامة للاعبين، ومركزين لتدريب الناشئة.

35 ألف مشترك

في موسم 2019- 2020، بلغ عدد المشتركين 35 ألف محب للنادي. وقبل تفشي فيروس كورونا، كان باريس سان جيرمان النادي الذي يمتلك أكثر عدد من المشتركين.

8 تتويجات لكرة اليد

في 2012، قامت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية بالاستحواذ على فريق باريس لكرة اليد وإعادة تسميته بباريس سان جيرمان لكرة اليد. وشهد هذا المشروع الطموح جلب العديد من اللاعبين العالميين، وتمكن من التتويج بثمانية ألقاب في فرنسا، ولكن تماما -كما في كرة القدم- ما يزال الفريق يحلم بالفوز باللقب الأوروبي.