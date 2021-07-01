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ساوثغيت يكيل المديح لسترلينغ بطل الكرة الإنجليزية الجديد

سترلينغ يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لإنجلترا في مرمى ألمانيا (غيتي)
سترلينغ يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لإنجلترا في مرمى ألمانيا (غيتي)
1/7/2021

تحول رحيم سترلينغ من تلقي الهجوم والانتقادات اللاذعة واعتباره "كومبارسا" إلى لعب دور البطولة المطلقة والإشادة الكبيرة من مدرب "الأسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت، بعدما ساعد لاعب مانشستر سيتي بلاده على بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وسترلينغ من أبرز لاعبي إنجلترا في البطولة الجارية وسجل 3 أهداف، آخرها عندما افتتح التسجيل خلال الفوز 2-صفر على ألمانيا ليتأهل الفريق لمواجهة أوكرانيا في دور ربع النهائي في العاصمة الإيطالية روما.

وأحرز اللاعب (26 عاما) 15 هدفا في آخر 20 مباراة مع إنجلترا، بعدما فشل قبلها في تسجيل أي هدف في 27 مباراة.

وقال ساوثغيت لوسائل إعلام بريطانية "إنه مقاتل، لقد تطور في العامين الأخيرين وبات يملك تعطشا كبيرا لتسجيل الأهداف".

وأضاف أنه "يجد نفسه في هذه الأماكن، ونعم لديه رغبة كبيرة، ونحن ندرك مسيرته مع منتخب إنجلترا، وأنا سعيد من أجله لقدرته على تقديم مثل هذه المستويات".

وثارت تساؤلات بعد انضمام سترلينغ لتشكيلة فريق إنجلترا، بعد تراجع مستواه بشكل كبير مع مانشستر سيتي، لكن ساوثغيت أكد أن اللاعب سعيد بالرد على المنتقدين.

دعم كين

وأكد المدرب دعمه للمهاجم هاري كين بعدما سجل هدفه الأول في البطولة في شباك ألمانيا، ويعتقد أنه سيمنحه دفعة لتسجيل المزيد.

وقارن ساوثغيت بين موقف كين وآلان شيرر قائد إنجلترا السابق الذي أنهى 12 مباراة متتالية دون هز الشباك -قبل بطولة أوروبا 1996- بالتسجيل أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية.

واحتل شيرر صدارة هدافي بطولة أوروبا آنذاك ونال الحذاء الذهبي برصيد 5 أهداف، رغم خسارة إنجلترا في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بركلات الترجيح، بعد أن أهدر ساوثغيت حينها الركلة الحاسمة.

وقال ساوثغيت "لعبت مع آلان عام 1996، وحدث تغيير في مستواه بعدما سجل الهدف؛ لذا هذا سيمنح دفعة كبيرة لهاري ولا شك في ذلك".

المصدر : رويترز

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