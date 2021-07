حاول -اليوم الخميس- جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تبرير انتهاء عقد القائد ليونيل ميسي -أمس الأربعاء- دون توقيع عقد جديد معه، في الوقت الذي داعب ميسي ناديه الأرجنتيني السابق ورحب به بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ليحذو حذو الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وقال لابورتا إن محاولات تمديد عقد ميسي تأجلت بسبب إجراءات الرقابة المالية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى عقد ميسي -الذي التحق ببرشلونة وعمره 13 عاما في سبتمبر/أيلول 2000- مع العملاق الإسباني يومَ أمس 30 يونيو/حزيران، ورغم حديث لابورتا عن أن الهداف التاريخي للنادي يريد البقاء؛ فقد أكد أن محاولات النادي لتمديد التعاقد يجب أن تتوافق مع متطلبات الرابطة.

وقال لابورتا -لإذاعة "أوندا سيرو" (ONDA CERO) الإسبانية اليوم الخميس- "تسير الأمور بشكل جيد. إنه يريد البقاء ونحن نبذل كل الجهود لضمان حدوث ذلك. لكن يجب أن يتوازن ذلك مع اللعب النظيف المالي".

وأضاف "هناك الكثير من الخيارات ونحن نفعل ذلك بأفضل مصلحة ممكنة لكل الأطراف، لكن نحن نريد استمراره وهو يريد ذلك. نحن نريد أن نقدم له أفضل تشكيلة تنافسية ممكنة".

وفرضت رابطة الدوري الإسباني إجراءات رقابة مالية عام 2013 ويتحدد الحد الأقصى الذي يمكن إنفاقه على لاعبي التشكيلة والجهاز التدريبي كل موسم وفقا لدخل النادي.

ويملك برشلونة أكبر إيرادات في عالم كرة القدم وفقا لمؤسسة "ديلويت" (Deloitte)، رغم واقع التراجع بمبلغ 125 مليون يورو في العام الماضي (2020) بسبب آثار جائحة كوفيد-19.

وفي بداية موسم 2019-2020، حصل برشلونة على موافقة الرابطة بأن تبلغ الميزانية 1.47 مليار يورو بحد أقصى، وتقلص الرقم إلى 733 مليون يورو في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر بعد موسم كامل دون إيرادات بيع للتذاكر وركود سوق الانتقالات.

ومن ناحية أخرى، انتهز نادي نويل أولد بويز الأرجنتيني -الذي لعب له ميسي في طفولته قبل انتقاله إلى برشلونة- فرصة انتهاء عقد قائد البلوغرانا مع ناديه أمس الأربعاء، ورحب به بين صفوفه.

The history of football is called Newell's Old Boys. 🔴⚫️

وكتب نويل أولد بويز -في رسالة وجهها لميسي عبر تويتر- "أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو/تموز (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)".

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسي وهو يرتدي قميص الفريق.

It's all about number 🔟.

The best player in the world and his tribute to #D10S ❤️🖤#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/JZhkZgX9jx

— Newell's Old Boys (@NewellsEnglish) November 29, 2020