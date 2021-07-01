البث الحي
كرة قدم

رئيس برشلونة يبرر عدم توقيع ميسي على عقد جديد وناد أرجنتيني يدعوه لارتداء قميصه مثل مارادونا

ميسي بقميص فريق أولد بويز تكريما لمارادونا (الفرنسية)
ميسي بقميص فريق أولد بويز تكريما لمارادونا (الفرنسية)
1/7/2021

حاول -اليوم الخميس- جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تبرير انتهاء عقد القائد ليونيل ميسي -أمس الأربعاء- دون توقيع عقد جديد معه، في الوقت الذي داعب ميسي ناديه الأرجنتيني السابق ورحب به بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ليحذو حذو الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وقال لابورتا إن محاولات تمديد عقد ميسي تأجلت بسبب إجراءات الرقابة المالية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى عقد ميسي -الذي التحق ببرشلونة وعمره 13 عاما في سبتمبر/أيلول 2000- مع العملاق الإسباني يومَ أمس 30 يونيو/حزيران، ورغم حديث لابورتا عن أن الهداف التاريخي للنادي يريد البقاء؛ فقد أكد أن محاولات النادي لتمديد التعاقد يجب أن تتوافق مع متطلبات الرابطة.

وقال لابورتا -لإذاعة "أوندا سيرو" (ONDA CERO) الإسبانية اليوم الخميس- "تسير الأمور بشكل جيد. إنه يريد البقاء ونحن نبذل كل الجهود لضمان حدوث ذلك. لكن يجب أن يتوازن ذلك مع اللعب النظيف المالي".

وأضاف "هناك الكثير من الخيارات ونحن نفعل ذلك بأفضل مصلحة ممكنة لكل الأطراف، لكن نحن نريد استمراره وهو يريد ذلك. نحن نريد أن نقدم له أفضل تشكيلة تنافسية ممكنة".

وفرضت رابطة الدوري الإسباني إجراءات رقابة مالية عام 2013 ويتحدد الحد الأقصى الذي يمكن إنفاقه على لاعبي التشكيلة والجهاز التدريبي كل موسم وفقا لدخل النادي.

ويملك برشلونة أكبر إيرادات في عالم كرة القدم وفقا لمؤسسة "ديلويت" (Deloitte)، رغم واقع التراجع بمبلغ 125 مليون يورو في العام الماضي (2020) بسبب آثار جائحة كوفيد-19.

وفي بداية موسم 2019-2020، حصل برشلونة على موافقة الرابطة بأن تبلغ الميزانية 1.47 مليار يورو بحد أقصى، وتقلص الرقم إلى 733 مليون يورو في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر بعد موسم كامل دون إيرادات بيع للتذاكر وركود سوق الانتقالات.

أهلا ليو

ومن ناحية أخرى، انتهز نادي نويل أولد بويز الأرجنتيني -الذي لعب له ميسي في طفولته قبل انتقاله إلى برشلونة- فرصة انتهاء عقد قائد البلوغرانا مع ناديه أمس الأربعاء، ورحب به بين صفوفه.

وكتب نويل أولد بويز -في رسالة وجهها لميسي عبر تويتر- "أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو/تموز (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)".

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسي وهو يرتدي قميص الفريق.

والتقطت هذه الصورة لميسي أثناء مشاركته في وداع الأسطورة دييغو مارادونا، والذي لعب في صفوف نويل أولد بويز في موسم 1993-1994.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رسميا ميسي ليس لاعبا في برشلونة

لقد حان الوقت الذي يخشاه مشجعو برشلونة منذ فترة طويلة، حيث لم يعد ليونيل ميسي بشكل رسمي لاعبًا في البلوغرانا، بعد 7504 أيام كاملة قضاها في النادي، منذ توقيع عقده الأول على منديل.

1/7/2021

صمت ميسي وديون برشلونة الضخمة يضاعفان الشكوك إزاء مستقبل القائد قبل يوم واحد من نهاية عقده

لم يتوصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده مع ناديه برشلونة الذي قضى فيه مسيرته بأكملها، وربما تنتهي علاقته المستمرة منذ 21 عاما مع النادي الكتالوني في منتصف ليل الأربعاء.

29/6/2021
المزيد من كرة قدم

240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)

ساوثغيت يمدحه ويدعم هاري كين.. كيف تحول سترلينغ من “كومبارس” إلى بطل الكرة الإنجليزية في يورو 2020؟

سترلينغ يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لإنجلترا في مرمى ألمانيا (غيتي)

4 منتخبات عربية بمجموعة واحدة.. تعرف على نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

كأس العالم أمام &#34;ملعب البيت&#34; الذي سيستضيف افتتاح مونديال قطر 2022 (الجزيرة)

مع بداية عصر “فليك”.. المنتخب الألماني ليس لديه وقت للحزن بعد الخروج من يورو 2020

الحزن يسيطر على لاعبي ألمانيا بعد هدف إنجلترا الأول (غيتي)
الأكثر قراءة

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

بعد أكثر من 1200 عام على وفاته.. كيف يبدو ضريح الإمام بن حنبل في بغداد؟

الزقاق الذي يقع فيه ضريح الإمام أحمد بن حنبل في بغداد (الجزيرة)
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)