لا تعني الخسارة التي تلقاها المنتخب الألماني لكرة القدم أمام نظيره الإنجليزي 0-2 توديع يورو 2020 فقط، ولكنها أيضا كانت وداعا لـ"يواخيم لوف" مدرب الماكينات الذي قادهم للتتويج بمونديال 2014، كما سقط بهم في هزائم تاريخية قبل نهاية مسيرته.

للمرة الأولى منذ 15 عاما، يضطر الاتحاد الألماني لكرة القدم للبحث عن مدرب جديد. ولحسن الحظ، إيجاد الحل لم يحتاج لوقت طويل، حيث تم -قبل انطلاق منافسات اليورو- الإعلان عن تولي هانسي فليك -مدرب بايرن ميونخ السابق- تدريب المنتخب خلفا للوف.

هدف لإنكلترا!!!!!!! رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ووصف أوليفر بيرهوف -مدير الاتحاد الألماني- الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي بأنها "خيبة أمل كبيرة"، ولكنه واللاعبين والمدرب الجديد لن يكون أمامهم وقتا طويلا للبكاء، لأنه يجب عليهم أن يستعيدوا مستواهم

سريعا.

وبالفعل في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواصل المنتخب الألماني رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وسيجد فليك نفسه بموقف غير مريح عندما يحل بفريقه ضيفا على ليشتنشتاين.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة العاشرة خلف منتخب أرمينيا المتصدر ومنتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثاني الذي حقق فوزا مفاجئا على المنتخب الألماني في مارس/آذار الماضي.

وقال بيرهوف -في مؤتمر صحفي- إنه بالفعل في الأيام المقبلة سيجلس مع فليك لوضع خارطة الطريق للأشهر القليلة المقبلة.

الدقيقة 45+1: ألمانيا تنجو من هدف محقق!!!!! 😲 هاري كاين أساء ترويض الكرة ✖️وهوميلز أبعدها منقذا الـ"مانشافت" من هدف قاتل في نهاية الشوط الأول! 👀 من سيحسم نتيجة المباراة في الشوط الثاني ؟ 🤔#يورو2020 | #انكلترا_المانيا pic.twitter.com/aPX3do4VGL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

وأضاف أنه "في النهاية، لدى فليك وقت قليل، حيث إنه قريبا سيخوض 3 مباريات دولية".

وأكد بيرهوف أنه لن يتناقش مع فليك بشأن الفريق؛ لأن "وظيفتي خلق ظروف جيدة له للعمل بشكل جيد مع الفريق". وفق قوله.

ولكنه أعرب عن أمنيته بضم المزيد من اللاعبين الشباب للمنتخب الوطني ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة.

وقال "أود أن نكون قادرين على ضم المزيد من لاعبي منتخب تحت 21 عاما مرة أخرى، ولكن مِن المنتخب الفائز ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2017 لدينا لاعب واحد فقط، هو سيرج غنابري".

وكان المنتخب الألماني تحت 21 عاما توج بالبطولة الأوروبية بفوزه على نظيره البرتغالي.

ومع ذلك، يدرك بيرهوف أن اللاعبين الحاليين في الفريق "لا يزالون بحاجة لاكتساب الخبرات"، حيث إن الجيل الحالي فشل في البناء على ما تحقق في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأكد بيرهوف أنه "نحن كألمانيا لدينا طموح أن نلعب على القمة. لدينا لاعبون جيدون ويحصلون على أدوار مسؤولة في فرقهم. ولكننا فشلنا بتحقيق الاستمرارية في لعبتنا".

واستُبعد الثنائي المخضرم توماس مولر وماتس هوميلز في الأشهر التي أعقبت الخروج من بطولة كأس العالم 2018 من دور المجموعات لإفساح المجال للجيل الجديد، ولكن لوف أعاد استدعاءهما في محاولة للتتويج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال لوف إنه لم يسمع أي شيء بشأن احتمالية اعتزال بعض اللاعبين من اللعب الدولي، ولكنه أضاف "في هذا الشأن، من الجيد دائما أن نترك بعض الوقت يمر. سيكون من الجيد أيضا أن يتحدث فليك مع هؤلاء اللاعبين".

ومن المقرر أن يظل ماركوس سورج مدربا مساعدا، بينما ينبغي أن يظل أندرياس كوبكه مدربا لحراس المرمى، ولكن الاتحاد الألماني "بالتأكيد يفكر في إضافة مدرب مساعد ثان".

وبسؤاله عن هيرمان جيرلاند -الذي عمل لوقت طويل في بايرن ميونخ وكان مساعدا لفليك مؤخرا- قال فليك "هذا ليس موضوعا بعد".