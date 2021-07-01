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الملياردير رونالدو يحقق أرباحا قياسية من إنستغرام أكثر من راتبه مع يوفنتوس

رونالدو كان أول ملياردير بين نجوم كرة القدم (مواقع التواصل)
رونالدو كان أول ملياردير بين نجوم كرة القدم (مواقع التواصل)
1/7/2021-|آخر تحديث: 1/7/202110:20 AM (مكة المكرمة)

لا تتوقف الأرقام القياسية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملاعب كرة القدم فقط، بل تمتد إلى الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بتحقيقه أرباحا قياسية أكبر بكثير من بقية نجوم العالم في كل المجالات.

وذكرت تقارير صحيفة "إكسبنشن" (Expansión) الاقتصادية الإسبانية أن رونالدو يحصل على أموال من مواقع التواصل الاجتماعي تفوق راتبه السنوي مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، المقدر بنحو 31 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يربح 1.6 مليون دولار (1.35 مليون يورو) عن المنشور الممول الواحد على إنستغرام، وهذا يجعله يتفوق على كثير من كبار المؤثرين على مواقع التواصل في العالم ومنهم الممثلة كيم كاردشيان ومتعدد المواهب دوين جونسون المعروف أيضا بـ(ذا روك).

وذلك ليس بغريب على النجم البرتغالي الذي أصبح أخيرا أول من يبلغ عدد متابعيه على إنستغرام 300 مليون متابع.

وجعلت الأرباح الهائلة رونالدو أول ملياردير من نجوم كرة القدم العام الماضي، وتبعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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