ستلعب 4 منتخبات عربية في مجموعة واحدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعدما أوقعت القرعة اليوم الخميس الإمارات والعراق وسوريا ولبنان معا.

كما ستضم المجموعة الأولى القوية كلًا من إيران وكوريا الجنوبية، لذا سيضمن العرب التأهل إلى ملحق التصفيات، على الأقل.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب مواجهة مع نظيره في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز لخوض الملحق ضد منتخب من قارة أخرى للتنافس على بطاقة الظهور في قطر.

وستلعب السعودية وسلطنة عمان في المجموعة الثانية مع المنتخبين العملاقين، اليابان وأستراليا، وإلى جانب أيضا الصين وفيتنام.

وتنطلق تصفيات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية في سبتمبر/أيلول، وتنتهي في مارس/آذار، بينما يقام الملحق في يونيو/حزيران.

وكان منتخب السعودية هو الممثل الوحيد لعرب آسيا في كأس عالم 2018 في روسيا، لكنه خرج آنذاك من الدور الأول.

قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦🏆 أي مجموعة هي الأصعب برأيكم؟ 🤔 pic.twitter.com/SiIXvJkp2x — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 1, 2021

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والعراق، وسوريا، ولبنان.

المجموعة الثانية:

اليابان، وأستراليا، والسعودية، والصين، وسلطنة عمان، وفيتنام.