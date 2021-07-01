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أسوأ فريق في العالم يحاول التعاقد مع ميسي

ميسي انتهى عقده مع برشلونة أمس الأربعاء ولم يتوصل بعد لاتفاق من أجل تجديده (رويترز)
ميسي انتهى عقده مع برشلونة أمس الأربعاء ولم يتوصل بعد لاتفاق من أجل تجديده (رويترز)
1/7/2021

خطف فريق الأنظار بعرض قدمه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستغلا نهاية عقد "البولغا" مع برشلونة وعدم الإعلان عن أي اتفاق لتجديده.

وقدم نادي إيبيس البرازيلي عقدا مفصلا لميسي، يتضمن عددا من البنود الغريبة التي تناسب وضع النادي كأسوأ فريق في العالم.

ويفتخر النادي بهذا اللقب لأنه لم يحقق أي فوز خلال 3 سنوات و11 شهرا، وهو الرقم الذي أدخله موسوعة غيينيتس للأرقام القياسية.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفيو (Mundo Deportivo) الإسبانية، فقد تضمن العقد المقترح من النادي الذي يلعب في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي عددا من البنود، من بينها: أن مدة العقد 15 عاما يحصل خلالها ميسي على راتبه وفقا لعدد الأهداف التي يسجلها مع الفريق.

ولا يمكن للنجم الأرجنتيني تسجيل ما يشاء من الأهداف، لأن تجاوز الحد المسموح سيعني إنهاء العقد.

كما يمنع على ميسي ارتداء القميص رقم 10، لأنه مخصص لأسطورة الفريق ماورو شامبو.

ويمنع على النجم الأرجنتيني قيادة الفريق للفوز بالألقاب، لأن النادي لا يمكن "أن يكون بطلا"، وسيتم فسخ عقد اللاعب بمجرد الفوز بأي لقب.

ووفقا لبنود العقد، سيكون ميسي مطالبا بأداء القسم 3 مرات أمام المرآة، بأن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أفضل بكثير من أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي البرازيلي الذي يعود تاريخ تأسيسه لعام 1938 يشتهر بعروضه الغريبة، ومن أحدثها عرض خاص للهداف الألماني توماس مولر، بعد إهداره فرصة محققة للتسجيل خلال المباراة التي جمعت منتخبه مع إنجلترا في نهائي يورو 2020.

المصدر : مواقع إلكترونية

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