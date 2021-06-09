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كرة قدم

كم يجني صلاح من منشوراته بموقع إنستغرام؟

قائمة أعلى اللاعبين دخلا من إنستغرام تصدرها كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح جاء في المركز 15.

صلاح حصل على أكثر من نصف مليون دولار من 5 منشورات ترويجية (رويترز)
صلاح حصل على أكثر من نصف مليون دولار من 5 منشورات ترويجية (رويترز)
9/6/2021

كشفت دراسة أجرتها وكالة بريطانية عن أن النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح يحتل المركز 15 ضمن قائمة تضم 30 لاعب كرة قدم حصلوا على أكبر قدر من المداخيل من منشوراتهم الترويجية على موقع إنستغرام في موسم 2020-2021.

ونقل موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) عن دراسة أجرتها وكالة "لوف يو أكس" (LoveUX) المتخصصة في التسويق والتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ أن صلاح حصل على نحو 565 ألف دولار نظير منشوراته على موقع إنستغرام، حيث يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.

وتصدر كريستيانو رونالدو القائمة بحصوله على أكثر من 21 مليون دولار، مقابل 32 منشورا ترويجيا في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن ميسي الذي نشر 24 منشورا ترويجيا.

ويحتل اللاعبون نيمار وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا بقية المراكز الخمسة الأولى، في حين يتذيل غاريث بيل القائمة في المركز 30 بأقل عدد من المشاركات الدعائية، بمنشورين فقط، حصل بفضلهما على نحو 237 ألف دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات
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