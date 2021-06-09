شاهد- ميسي يخفق ونيمار يتألق.. البرازيل تفوز والأرجنتين تتعثر بتصفيات أميركا الجنوبية المونديالية

في الوقت الذي واصل فيه المنتخب البرازيلي حصد العلامة الكاملة في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022" أهدر المنتخب الأرجنتيني فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في التصفيات.

وحقق منتخب "السامبا" الانتصار السادس على التوالي، وتغلب على مضيفه منتخب باراغواي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) بالجولة الثامنة من مباريات التصفيات.

وكانت جائحة كورونا تسببت في تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، واللتين كانتا مقررتين في مارس/آذار الماضي.

وافتتح البرازيليون التسجيل عن طريق نيمار نجم سان جيرمان الفرنسي بعد 3 دقائق من البداية، ثم أضاف لوكاس باكيتا -بتمريرة من نيمار- الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز يرفع "راقصو السامبا" رصيدهم إلى 18 نقطة في الصدارة، وبفارق 6 نقاط أمام المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني.

أما منتخب باراغواي، فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس بعدما تلقى الهزيمة الأولى له في التصفيات، مقابل انتصار واحد و4 تعادلات.

من جهة أخرى، أهدر منتخب الأرجنتين "التانغو" فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في التصفيات المونديالية، وسقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه الكولومبي مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش) في الجولة الثامنة من التصفيات.

وكان "ألباسيليتسي" في طريقه للتغلب على مضيفه الكولومبي بهدفين سجلهما كريستيان روميرو (3) ولياندرو باريديس (8) مقابل هدف سجله لويس مورييل (51 من ضربة جزاء) وخطف المنتخب الكولومبي التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله ميغيل بورخا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات، مقابل 8 نقاط لكولومبيا في المركز الخامس.

وتخلص منتخب بيرو من دوامة النتائج السلبية في التصفيات، وحقق الفريق انتصاره الأول في هذه التصفيات بالفوز على مضيفه الإكوادوري 2-1 بنفس الجولة.

وسجل أهداف المنتخب الفائز كريستيان كويفا (63) ولويس أدفينكولا (88) مقابل هدف سجله غونزالو بلاتا بالدقيقة الأخيرة من المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط لكنه ظل في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف بوليفيا وفنزويلا. وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 9 نقاط في المركز الثالث.

واحتل منتخب أوروغواي المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد تعادله سلبيا مع نظيره الفنزويلي.