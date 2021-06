يعدّ الإشراف على المنتخبات الوطنية من أصعب التحديات لمدربي كرة القدم، بسبب ضيق وقت التحضير للمنافسات وعدم وجود فرصة لعقد الصفقات والتعاقد مع أفضل اللاعبين؛ لذلك، يجب على مدرب المنتخب أن يُحسِن اختيار أفضل العناصر، ويجهّز فريقه بالشكل الأمثل في أقصر وقت ممكن للظهور بمستوى مميز بالبطولات الكبرى، ومن بينها بطولة أمم أوروبا التي يترقب العالم انطلاقتها بعد غد الجمعة.

ويسلط هذا التقرير -الذي نشره موقع "101 غريت غولز" (101greatgoals) الإنجليزي- الضوءَ على أفضل الأسماء التدريبية التي تُشرف على المنتخبات المشاركة في يورو 2020، وهي النسخة التي تم تأجيلها إلى الصيف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

لم يخض ياروسلاف سيلهافي (59 عاما) أي تجربة خارج التشيك لاعبا أو مدربا، وهو يُشرف على منتخب بلاده منذ سبتمبر/أيلول 2018، وقاده للتأهل إلى النهائيات باحتلال وصافة المجموعة الأولى في التصفيات، والتي تصدرها المنتخب الإنجليزي.

ويرى كثير من المراقبين أن منتخب التشيك يستطيع أن يكون الحصان الأسود للبطولة، وسيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وأسكتلندا، ومن المنتظر أن يلعب سيلهافي بخطّة 4-5-1 ضد المنتخبات القوية، و4-4-2 ضد المنافسين الأقل شأنا.

لم يحقق فلاديمير بيتكوفيتش (57 عاما) الكثير من الإنجازات في مسيرته التدريبية، ويُعتبر التتويج بكأس إيطاليا -مع لاتسيو في 2013- إنجازه الأبرز. مع ذلك، يُنظر إلى مدرب المنتخب السويسري كأحد أكثر المدربين خبرة على الصعيد الدولي.

وقد تولى بيتكوفيتش تدريب منتخب سويسرا عام 2014، وبلغ تحت إشرافه ثمن نهائي أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. ومن أبرز الأسماء الحالية التي يضمها المنتخب السويسري غرانيت شاكا لاعب أرسنال وشيردان شاكيري مهاجم ليفربول. وسيلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب تركيا وإيطاليا وويلز.

What a day 🙌 What a climax 🇫🇷 What a #WorldCup 🏆 #OnThisDay a year ago, @FrenchTeam earned their second star ⭐️🌟 pic.twitter.com/KqNsoRVEYu

تولى زلاتكو داليتش (54 عاما) تدريب المنتخب الكرواتي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، وقاده إلى نهائي كأس العالم 2018، في أفضل إنجاز للكرة الكرواتية.

ويطمح داليتش إلى تكرار التألق ببطولة أمم أوروبا، في وجود أسماء بارزة بتشكيلته، على غرار لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وماتيو كوفاسيتش المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشلسي.

لمع اسم الإسباني روبرتو مارتينيز (47 عاما) عندما توّج مع نادي ويغان بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013، وهو يُشرف على تدريب المنتخب البلجيكي منذ أغسطس/آب 2016.

وقدّمت بلجيكا مع مارتينيز مستوى جيدا في كأس العالم 2018 وأحرزت المركز الثالث بعد الفوز على إنجلترا في المباراة الترتيبية، ويرشحها المراقبون للمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي في ظل وجود أسماء بقيمة إدين هازارد ولوكاكو ودي بروين. وسيلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب الدنمارك وفنلندا وروسيا.

بعد أن كان مدربا لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، تولى المدافع الدولي السابق غاريث ساوثغيت (50 عاما) الإشراف على المنتخب الأول منذ سبتمبر/أيلول 2016.

ووصلت إنجلترا بقيادته إلى نصف نهائي مونديال 2018 وخسرت أمام كرواتيا، وهو يأمل أن يقود منتخب الأسود الثلاثة إلى لقبه الأوروبي الأول.

ستكون هذه المشاركة آخر بطولة يخوضها يواخيم لوف (61 عاما) على رأس منتخب بلاده، حيث من المقرر أن يتولى هانس فليك المهمة بعد بطولة أمم أوروبا.

وكان لوف مساعدا لمدرب المانشافت السابق يورغن كلينسمان من 2004 إلى 2006، قبل أن يصبح المدرب الأول للمنتخب بعد مونديال 2006، وكانت أفضل نتائجه قيادة ألمانيا للتتويج بكأس العالم في 2014.

وتراجع أداء المنتخب الألماني في السنوات الأخيرة، وقد مني بخيبة كبيرة عندما خرج من الدور الأول في مونديال 2018، لكنه يبقى من المرشحين البارزين للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا، وسيكون هذا الإنجاز -إن تحقق- أفضل ختام لمشوار لوف مع المنتخب الذي سيلعب في المجموعة السادسة إلى جانب فرنسا والبرتغال والمجر.

يشيد المراقبون بتطور مستوى المنتخب الإيطالي منذ أن تولى روبرتو مانشيني (56 عاما) المهمة في مايو/أيار 2018.

ويتمتّع مانشيني بخبرة كبيرة مع الأندية، حيث خاض تجارب في إيطاليا وإنجلترا وتركيا وروسيا، وفاز بعدة ألقاب، وقد أخذ على عاتقه مهمة إعادة الآزوري إلى الواجهة بعد الغياب عن مونديال 2018.

ومن خلال دمج الشباب مع أصحاب الخبرة، شكّل مانشيني فريقا قويا يُنتظر أن ينافس بقوة على بطولة أمم أوروبا التي حققتها إيطاليا مرة واحدة عام 1968.

This is the football that Roberto Mancini @robymancio played yesterday with Italy.

Just look all the build-up pic.twitter.com/G0GDC8VH60

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 15, 2018