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تعرف على أغرب مشتريات لاعبي كرة القدم

من كنيسة إلى منجم ذهب، مرورا بلقب اللورد وسيارة بـ6 عجلات، تعرّف في هذا التقرير على أغرب مقتنيات لاعبي كرة القدم.

مونتاري اقتنى سيارة لم تكن متاحة للعموم لأن خصائصها كانت مقتصرة على الجيش (رويترز)
مونتاري اقتنى سيارة لم تكن متاحة للعموم لأن خصائصها كانت مقتصرة على الجيش (رويترز)
9/6/2021

أراد مهاجم ليستر جيمي فاردي شراء سيارة ظهرت في المسلسل الكوميدي الناجح "ذا إنبيتوينرز" (The Inbetweeners) لأنه معجب به، لكن عملية الشراء هذه ليست الأغرب في مجال كرة القدم.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية أن فاردي -الذي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي مع ليستر- شوهد وهو يقود سيارة "بنتلي كونتيننتال جي تي" البالغ سعرها أكثر من 230 ألف دولار إلى التدريبات بانتظام.

وأبدى فاردي اهتمامه بشراء سيارة ظهرت في المسلسل الكوميدي، وهي من طراز "فيات سينكيسينتو هاواي" لعام 1996. وعُرضت السيارة في مزاد مؤخرا، وإذا قرر فاردي اقتناء هذه السيارة، فسيكون ذلك من أغرب عمليات الشراء التي يقوم بها لاعبو كرة القدم، ولكنها بالتأكيد ليست الأولى.

زلاتان إبراهيموفيتش

لا يخجل المهاجم السويدي الذي لا يزال يسجل الأهداف لصالح ميلان وهو في عمر 39 من أن يتفاخر بإنجازاته علنا، واعتقد المشجعون أن لاعب مانشستر يونايتد السابق يسعى لتأسيس مذهبه الخاص بعد شراء كنيسة عام 2015 مقابل نحو 12 مليون دولار في ستوكهولم، لكنه -بدل ذلك- قام بتجديد المبنى لبناء شقق وقام ببيع العقار قبل عامين.

سولي مونتاري

يتسابق لاعبو كرة القدم على إنفاق أموال ضخمة على السيارات باهظة الثمن، غير أن مونتاري اللاعب السابق لنادي ميلان أنفق ما يقرب من مليون دولار على سيارة مرسيدس "برابوس جي63" سداسية الدفع، ذات 6 عجلات، وذلك عام 2015. ولم تكن السيارة متاحة للعموم لأن خصائصها كانت مقتصرة على الجيش؛ مما جعل الغاني يلفت الأنظار في موقف السيارات التابع لملعب التدريب.

ديدييه دروغبا

أهدى أسطورة تشلسي الفريق الأزرق فوزا مهما عبر ركلة جزاء أكسبت الفريق اللندني أول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2012، وبعد ذلك بعام قام اللاعب بشراء حصة بنسبة 5% في منجم ذهب يقع في موطنه الأصلي ساحل العاج، ولكن بسبب الضرائب المفروضة على الذهب كانت الأرباح التي جناها دروغبا من هذا الاستثمار محدودة.

جبريل سيسيه

لطالما كانت هناك العديد من الروابط بين كرة القدم والعائلة المالكة في بريطانيا، مثل دعم الأمير ويليام لنادي أستون فيلا، ومنح لقب اللورد للدانماركي نيكولاس بندتنر من نادي أرسنال، لكن سيسيه مهاجم ليفربول وكوينز بارك رينجرز السابق اشترى لنفسه هذا اللقب قبل 10 سنوات من خلال دفع أكثر من مليوني دولار مقابل شراء قصر إنجليزي.

جون تيري

في عصر منصات التواصل الاجتماعي، يميل لاعبو كرة القدم إلى مشاركة صور عطلاتهم الفاخرة التي يقضونها غالبا على الشواطئ. في المقابل، عندما ذهب تيري -المدافع السابق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشلسي خلال موسم 2014-2015- في رحلة إلى جبال الألب فضّل عدم الاستمتاع بالتزلج، وكتب في حسابه على إنستغرام "صعدت الجبل جريًا بينما كانت العائلة تتزلج. كان الجري على ارتفاع 2700 متر صعبا للغاية".

ليونيل ميسي

ذكر التقرير أن نجم برشلونة ليونيل ميسي -الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات- اضطر لشراء عقار في قلب المدينة فقط من أجل التخلص من جيرانه المزعجين؛ ففي عام 2013، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الأرجنتيني كان يعيش مع عائلته في شقة طيلة فترة تجديد منزله، ولجأ جيرانه الذين كانوا يكافحون من أجل سداد أقساط الرهن العقاري إلى تأجير منزلهم للمعجبين الذين يتوقون لرؤية نجمهم المفضل عن قرب، غير أن مسعاهم خاب بعد أن اشترى ميسي العقار بأكمله.

المصدر : ديلي ستار

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