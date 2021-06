أراد مهاجم ليستر جيمي فاردي شراء سيارة ظهرت في المسلسل الكوميدي الناجح "ذا إنبيتوينرز" (The Inbetweeners) لأنه معجب به، لكن عملية الشراء هذه ليست الأغرب في مجال كرة القدم.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية أن فاردي -الذي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي مع ليستر- شوهد وهو يقود سيارة "بنتلي كونتيننتال جي تي" البالغ سعرها أكثر من 230 ألف دولار إلى التدريبات بانتظام.

وأبدى فاردي اهتمامه بشراء سيارة ظهرت في المسلسل الكوميدي، وهي من طراز "فيات سينكيسينتو هاواي" لعام 1996. وعُرضت السيارة في مزاد مؤخرا، وإذا قرر فاردي اقتناء هذه السيارة، فسيكون ذلك من أغرب عمليات الشراء التي يقوم بها لاعبو كرة القدم، ولكنها بالتأكيد ليست الأولى.

لا يخجل المهاجم السويدي الذي لا يزال يسجل الأهداف لصالح ميلان وهو في عمر 39 من أن يتفاخر بإنجازاته علنا، واعتقد المشجعون أن لاعب مانشستر يونايتد السابق يسعى لتأسيس مذهبه الخاص بعد شراء كنيسة عام 2015 مقابل نحو 12 مليون دولار في ستوكهولم، لكنه -بدل ذلك- قام بتجديد المبنى لبناء شقق وقام ببيع العقار قبل عامين.

يتسابق لاعبو كرة القدم على إنفاق أموال ضخمة على السيارات باهظة الثمن، غير أن مونتاري اللاعب السابق لنادي ميلان أنفق ما يقرب من مليون دولار على سيارة مرسيدس "برابوس جي63" سداسية الدفع، ذات 6 عجلات، وذلك عام 2015. ولم تكن السيارة متاحة للعموم لأن خصائصها كانت مقتصرة على الجيش؛ مما جعل الغاني يلفت الأنظار في موقف السيارات التابع لملعب التدريب.

Sulley Muntari keeping a low profile in his new car. Parking in those tight spots in Milan will be a breeze… pic.twitter.com/4ltsK7ZeSa”

— John Bennett (@JohnBennettBBC) March 24, 2015