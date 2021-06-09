قبل أكثر من 20 عاما، وفي مباراة بإحدى البطولات الإنجليزية المحلية المعترف بها دوليا، سُجّلت أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000، جرت مباراة بين فريق "كروس فارم بارك سيلتك" بمواجهة "تانتون إيست ريتش واندرز" في بطولة "دوري الأحد" الإنجليزية، وشهدت المباراة طرد الإنجليزي لي تود، مهاجم "كروس فارم" بعد ثوان فقط من انطلاق المباراة.

فبعد نزول لاعبي الفريقين والحكام الثلاثة وبعد أن باتت المباراة جاهزة للانطلاق، أطلق الحكم صافرة البداية ولكنه كان قريبا من تود الذي شتم بكلمات نابية بسبب صوت الصافرة المرتفع، فظن الحكم أنها موجهة له فطرده مباشرة بعد ثانيتين فقط.

لي تود طرد بعد ثانيتين فقط من بدء المباراة (مواقع التواصل)

ويقول تود -الذي فاز فريقه وقتئذ 11-3- إنه "كنا قاب قوسين من انطلاق المباراة وحذرنا الحكم -كالعادة- من أن الشتم والكلمات النابية تعرض اللاعب للعقوبة، ثم أطلق صافرته قرب أذني فشتمت بكلمات نابية والخطوة المباشرة من الحكم كانت رفع البطاقة الحمراء في وجهي وطردي من المباراة".

كذلك عوقب تود بغرامة مالية بلغت 30 يوروا ومنع من اللعب مدة 35 يوما.