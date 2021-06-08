في ظل غموض موقفه مع فريقه يوفنتوس، ذكر تقرير صحفي أن وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواصل مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، بشأن انتقاله الصيفي المحتمل.

وينتهي عقد رونالدو (36 عاما) مع يوفنتوس العام القادم، وكان يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، ورغم أن وكيله خورخي مينديز تلقى ردا صادما قطع الطريق على إمكانية عودته إلى سانتياغو برنابيو، إلا أن الحلم ما يزال يراود الدون خاصة وأن الملكي ما يزال يعاني هجوميا منذ رحيله وحتى الآن.

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN)، فإن يوفنتوس "يتابع اهتمام بعض الأندية الكبرى في أوروبا (برونالدو)".

وأحرز رونالدو 36 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات مع يوفنتوس الموسم الماضي، لكن الفريق فشل في الحفاظ على لقبه وأنهى الموسم متأخرا بـ13 نقطة خلف إنتر ميلان المتوج باللقب.

وبصعوبة بالغة، ضمن يوفنتوس مكانًا في دوري أبطال أوروبا في المباراة الأخيرة من الموسم، بفوزه 4-1 خارج ملعبه على بولونيا.

وذكرت الشبكة أن وكيل رونالدو تحدث إلى أليغري المدرب الجديد ليوفنتوس، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله إلا بعد بطولة أوروبا 2020، حيث يقود آمال البرتغال في الحفاظ على اللقب.

وأشارت إلى أن ما يصعّب رحيل رونالدو كما يجعل فاتورة بقائه في يوفنتوس مكلفة، هو راتبه الضخم، حيث يتقاضى نحو 600 ألف يورو أسبوعيا، وقد أثّرت جائحة كورونا سلبيا على الموارد المالية للأندية في جميع أنحاء أوروبا.

ويعد ناديه السابق مانشستر يونايتد وجهة مثالية للنجم البرتغالي، لأنه مستقر ماديا ويستطيع تحمل راتبه الضخم، كما لم يخف رونالدو رغبته في العودة إلى أولد ترافورد، فرغم تجديد الفريق لمهاجمه إدينسون كافاني لمدة عام آخر، فإن مدرب الفريق أولي جونار سولشاير لا يزال يسعى للتعاقد مع مهاجم آخر.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه تقارير بريطانية أن هاري كين هداف توتنهام والدوري الإنجليزي الممتاز هو المهاجم الآخر ليونايتد، كشفت تقارير أخرى أن دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام حدد نحو 175 مليون يورو مقابل التخلي عنه، وهو سعر شبه تعجيزي ليونايتد.

كما أن باريس سان جيرمان الساعي إلى التتويج الأوروبي لم ينكر سعيه لضم رونالدو ضمن صفقات استثنائية تضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضا.

وذكرت التقارير أن مينديز يتواصل أيضا مع النادي الباريسي الذي يعد من أكثر الأندية الأوروبية استقرار ماديا أيضا.