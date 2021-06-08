منتخبات المجموعة الأولى ليورو 2020

تنطلق يوم الجمعة المقبل بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) ويشارك في البطولة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات.

وستكون هذه النسخة أول بطولة تُقام في 11 دولة، هي إيطاليا وأذربيجان والدانمارك وروسيا وهولندا ورومانيا وإنجلترا وأسكتلندا والمجر وألمانيا وإسبانيا. وفي ما يأتي كل ما تحتاج إلى معرفته عن البطولة.

ونقدم في هذا التقرير لمحة مختصرة عن منتخبات المجموعة الأولى في البطولة التي تضم منتخبات إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز.

منتخب إيطاليا: يخوض النهائيات للمرة العاشرة (1968 و1980 و1988 و1996 و2000 و2004 و2008 و2012 و2016 و2020).

وبعد انتظار دام 5 عقود، يطمح المنتخب الإيطالي (الآزوري) إلى الفوز بلقبه الأوروبي الثاني بخاصة مع الدفعة المعنوية التي نالها من مسيرته الرائعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 تحت قيادة مديره الفني روبرتو مانشيني. وتولى مانشيني تدريب الفريق بمهمة واضحة هي إعادة بناء الفريق بعد الإخفاق الكبير للفريق في تصفيات كأس العالم 2018 وعجزه عن بلوغ النهائيات أول مرة منذ 6 عقود، وقاد مانشيني الفريق إلى نجاح باهر في تصفيات "يورو 2020" حيث حسم تأهله للنهائيات قبل آخر جولتين من التصفيات.

وخلال مسيرته بالتصفيات، حطم مانشيني الرقم القياسي السابق لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي مدرب مع الفريق إذ كانت مسجلة باسم مواطنه فيتوريو بوتزو الذي قاد الفريق للفوز في 9 مباريات متتالية في ثلاثينيات القرن الماضي علما بأن بوتزو قاد "الآزوري" إلى الفوز بلقب المونديال في نسختي 1934 و1938 قبل أن يحرز الفريق لقبيه الآخرين بالمونديال في 1982 و2006.

وجدد مانشيني شباب "الآزوري" بالاستعانة بحارس المرمى الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم فيديريكو كييزا ولاعبي الوسط نيكولو باريلا ونيكولو زانيولو وساندرو تونالي، كذلك استدعى 3 لاعبين في سن 22 خلال آخر مباراتين بالتصفيات.

إنفوغراف "يورو 2020"

منتخب سويسرا: يخوض النهائيات للمرة الخامسة (1996 و2004 و2008 و2016 و2020). وأصبح المنتخب السويسري من أصحاب الأداء المستقر وكذلك من المشاركين بانتظام في البطولات الكبيرة إذ لم يغب إلا عن بطولة واحدة كبيرة منذ 2004.

ولكن الفريق لم يستطع أيضا اجتياز ثمن النهائي في أي من هذه البطولات التي تأهل إليها خلال تلك المدة وإن عدّ الفريق نفسه سيئ الحظ إثر خروجه بركلات الترجيح أمام نظيره البولندي في "يورو 2016".

وبلغ المنتخب السويسري نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا لكن الفريق يحتاج إلى أن يكون شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي في لياقته ليكون لديه نجم من طراز رفيع.

ورغم المشكلات التي يعانيها جرانيت تشاكا مع فريقه أرسنال الإنجليزي، فإن اللاعب يمثل عنصرا مهما آخر في خط وسط المنتخب السويسري الذي ينتظر أن يقدم أداء صلدا أكثر منه إبهارا في يورو 2020.

منتخب تركيا: يخوض النهائيات للمرة الخامسة (1996 و2000 و2008 و2016 و2020).

وثأر المنتخب التركي من نظيره الآيسلندي وحجز بطاقة التأهل ليورو 2020 على حسابه مثلما فعل المنتخب الآيسلندي نفسه على حساب تركيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وخسر المنتخب التركي أمام مضيفه الآيسلندي في ريكيافيك ولكنه تعادل معه إيابا ليحجز بطاقة التأهل المباشر للنهائيات بفضل فوزه على ضيفه الفرنسي 2- صفر ذهابا ثم التعادل معه 1-1 إيابا في باريس.

ويقود كاجلار سويونكو -لاعب ليستر سيتي الإنجليزي- دفاع المنتخب التركي في حين يضم خط الوسط اللاعب المبتكر هاكان تشالهان أوغلو نجم ميلان الإيطالي، ويدعم الهجوم النجم الكبير بوراك يلماز (35 عاما) الذي قاد فوز ليل بلقب الدوري الفرنسي خلال الموسم المنقضي.

بطولة-أمم-أوروبا-لكرة-القدم-(يورو-2020) (الجزيرة)

ويتسم المنتخب التركي بأنه فريق متحمس والعديد من عناوين الأخبار ركزت عليه بعدما أدى عدد من لاعبي الفريق التحية العسكرية ضمن احتفالاتهم بهز الشباك عقب التدخل العسكري التركي في شمال سورية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019.

منتخب ويلز: يخوض النهائيات للمرة الثانية (2016 و2020).

وكان المنتخب الويلزي لكرة القدم آخر المتأهلين ببطاقات تأهل مباشرة إلى يورو 2020 وذلك بفضل الأداء الرائع لنجميه جاريث بيل وآرون رامزي الذي قاد الفريق للفوز على نظيره المجري في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ورغم وضع الفريق ضمن فرق المستوى الرابع الأخير خلال إجراء قرعة البطولة، فإن لاعبي المنتخب الويلزي يثقون بقدرتهم على تشكيل صعوبة وعقبات لكل منافسيهم مجددا رغم أن تكرار الفريق للأداء الراقي والمسيرة الرائعة نفسها التي قدمها في يورو 2016 بفرنسا ليس أمرا مرجحا.

ويبرز بيل الذي لعب في الموسم المنقضي لفريق توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ورامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن أهم اللاعبين في صفوف المنتخب الويلزي علما بأنه يضم بين صفوفه أيضا عددا من اللاعبين المميزين مثل بن ديفيز لاعب توتنهام الإنجليزي ودانيال جيمس لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وواين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس الإنجليزي.