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مبابي يكشف أن هيرنانديز حاول إقناعه بالانضمام إلى بايرن ميونخ

مبابي يسجل في مرمى بايرن ميونخ بربع نهائي دوري الأبطال (رويترز)
مبابي يسجل في مرمى بايرن ميونخ بربع نهائي دوري الأبطال (رويترز)
8/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202112:03 AM (مكة المكرمة)

كشف نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، أن زميله ومواطنه لوكاس هيرنانديز حاول إقناعه بالانضمام إلى فريق بايرن ميونخ الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية، قال لاعب فريق باريس سان جيرمان إن " لوكاس قال لي إنني ينبغي علي أن أنتقل إلى ميونخ".

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان بإمكانه تصور الانضمام إلى بايرن، نفى مبابي (22 عاما) بشكل غير مباشر انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف كما ذكرت بعض التقارير مؤكدا رغبته بالبقاء في باريس، وقال "في كرة القدم لا يعرف المرء أبدا ماذا سيحدث، لكنني سعيد للغاية حاليا بوضعي كما هو (في سان جيرمان)".

وفي الوقت نفسه، قال مبابي إن بايرن ميونخ على أية حال "واحد من أفضل 5 أندية في العالم، ولديه خطة واضحة جعلت منه ناديا عظيما، وهو دائما مرشح للفوز بكل بطولة، وإذا أردت أن أفوز بلقب فيجب علي أن أفوز على بايرن بشكل دائم في المستقبل".

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية في 2022، وكان قد انتقل في 2018 من سان موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو، في ثاني أغلى صفقة في تاريخ الرياضة بعد صفقة زميله البرازيلي الدولي نيمار (222 مليون يورو).

وكان رئيس النادي ناصر الخليفي أعلن أن مبابي "ليس للبيع" في هذه الأيام، وأكد أنه "لن يرحل عن النادي أبدا".

وفيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقترب من الانطلاق، قال مبابي إن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني تعتبر أصعب مباريات المجموعة "لأنها أولى مبارياتنا"، مضيفا أن المانشافت يتمتع "بالمهارة مع ضمه للعديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم طموح مفرط، مع عودة لاعبين مثل توماس مولر. وبطبيعة الحال لديهم حارس مرمى ممتاز وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي"، وقال مبابي إن مانويل نوير "واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم".

وعن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة في رأيه، قال مبابي "فرنسا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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