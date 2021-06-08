شهدت التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 جولة حاسمة، وانضمت سوريا لليابان في التأهل للدور الثالث لتصفيات المونديال، في حين ضمنت قطر التأهل لكأس آسيا.

تأهلت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم العام المقبل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين بعد فوزها 1-صفر على سلطنة عُمان في الدوحة ضمن المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا اليوم الاثنين.

وفازت الهند 2-صفر على بنغلاديش ضمن المجموعة ذاتها اليوم.

وحسمت قطر صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 22 نقطة من 8 مباريات، متقدمة بفارق 10 نقاط عن عُمان التي خاضت 6 مباريات، في حين تأتي الهند في المركز الثالث بست نقاط من 7 مباريات متقدمة بفارق نقطة واحدة عن أفغانستان التي خاضت 6 مباريات.

وتتذيل بنغلاديش المجموعة بنقطتين من 7 مباريات.

وسجل القائد حسن الهيدوس هدف قطر والمباراة الوحيد في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.

فيديو : هدف منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على عمان عن طريق حسين الهيدوس من ركلة جزاء د 40 التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023

#عمان_قطر#كلنا_قطر#ALL_FOR_QATAR#AsianQualifiers#قنوات_الكاس pic.twitter.com/WHsIAwCiYu — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وخاضت قطر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد إصابة خوخي بوعلام واستنفاد المدرب الإسباني فيلكس سانشيز تبديلاته الخمسة.

وأحرز البديل أمجد الحارثي هدفا لعُمان في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتقام الجولة القادمة في المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث تقام مباراة واحدة تلتقي فيها أفغانستان مع عُمان.

سوريا تتأهل للدور النهائي لتصفيات المونديال

وتأهل المنتخب السوري للدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وحجز مقعده في كأس آسيا 2023 بعد فوزه 3-صفر على جوام ضمن المجموعة الأولى في الشارقة اليوم الاثنين.

وباتت سوريا ثاني منتخب يصعد للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد اليابان، وذلك بعدما ضمنت احتلال صدارة المجموعة الأولى متفوقة على الصين التي فازت 2-صفر على الفلبين اليوم أيضا.

ورفعت الصين رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثاني من 6 مباريات، مقابل 7 نقاط للفلبين من 6 مباريات في المركز الثالث.

وتحتل المالديف المركز الرابع بست نقاط من 6 مباريات، وأخيرا جوام من دون نقاط من 7 مباريات.

الدقيقة 6 | منتخب #سوريا يتقدم 1-0 على غوام عن طريق مارديك مارديكيان ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifiers pic.twitter.com/otVj7twR7K — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وسجل مارديك مارديكيان مهاجم الفيصلي‭‭ ‬‬الأردني ثنائية في أول 10 دقائق عندما وضع سوريا في المقدمة في الدقيقة السادسة من وضع انفراد، وضاعف النتيجة بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعدها بثلاث دقائق.

الدقيقة 9 | منتخب #سوريا يتقدم 2-0 على غوام عن طريق مارديك مارديكيان ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifiers pic.twitter.com/qD1ROdtUib — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وأحرز محمود المواس الهدف الثالث في الدقيقة 84 من وضع انفراد ليقود بلاده للدور الثالث من التصفيات الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

الدقيقة 84 | منتخب #سوريا يتقدم 3-0 على غوام عن طريق محمود المواس ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifiers pic.twitter.com/fpKFSbTrOI — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

العلامة الكاملة لليابان

وفي أوساكا، فازت اليابان 4-1 على طاجيكستان لتواصل سجلها المثالي في المجموعة السادسة بعدما حققت انتصارها السابع في 7 مباريات لترفع رصيدها إلى 21 نقطة.

وتأتي طاجيكستان في المركز الثاني بعشر نقاط من 7 مباريات، متفوقة بثلاث نقاط عن قرغيزستان التي خاضت 6 مباريات.

وتملك كل من ميانمار ومنغوليا 6 نقاط، في حين ضمنت اليابان صدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وتقام الجولة القادمة في المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي ميانمار مع قرغيزستان.

العراق يستعيد صدارة المجموعة الثالثة

واستعاد العراق صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المزدوجة بعد فوزه 4-1 على كمبوديا في ملعب البحرين الوطني اليوم الاثنين.

ورفع العراق رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة من 6 مباريات، مقابل 12 نقطة لإيران التي تقدمت للمركز الثاني بفارق الأهداف بعد فوزها 3-صفر على البحرين المتصدرة السابقة والتي تراجعت للمركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضا لكنها خاضت 7 مباريات.

وتأتي هونغ كونغ في المركز الرابع بخمس نقاط من 6 مباريات، وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة من 7 مباريات.

ووضع مهند علي العراق في المقدمة في الدقيقة الأولى من تسديدة أرضية زاحفة، وأضاف بشار رسن الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجعل علي عدنان النتيجة 3-صفر للعراق من ركلة جزاء في الدقيقة 27، في وقت قلص فيه سويي فيسال الفارق بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأحرز صفاء هادي الهدف الرابع للعراق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجلت إيران 3 أهداف في الشوط الثاني، حيث أحرز سردار آزمون ثنائية في الدقيقتين 54 و61 قبل أن يضيف مهدي طارمي الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وتقام الجولة القادمة يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي هونغ كونغ مع العراق، وكمبوديا مع إيران.

فيصل يقود الأردن للمركز الثاني

أحرز بهاء فيصل ثنائية في فوز الأردن 3-صفر على نيبال ضمن المجموعة الثانية في الكويت اليوم الاثنين.

ورفع الأردن رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني بالمجموعة، متأخرا بفارق نقطتين عن أستراليا التي ستواجه تايوان في وقت لاحق اليوم على ملعب جابر الدولي أيضا.

وتأتي الكويت في المركز الثالث بعشر نقاط من 6 مباريات، متقدمة بفارق 4 نقاط عن نيبال، في حين تتذيل تايوان المجموعة من دون نقاط من 6 مباريات.

وسجل فيصل الهدف الأول في الدقيقة 23 من علامة الجزاء، قبل أن يضاعف النتيجة بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة هائلة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وجعل يزن العرب النتيجة 3-صفر للأردن من ضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من إحسان حداد في الدقيقة 67.

وتقام الجولة القادمة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الأردن مع الكويت، ونيبال مع أستراليا.

الإمارات تحافظ على المركز الثاني

حافظ المنتخب الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات بفوزه 3-1 على تايلند في دبي اليوم الاثنين.

وأنهت الإمارات الشوط الأول بهدفين عبر كايو كانيدو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، وفابيو ليما بضربة رأس في الدقيقة 33.

وقلص سوفانات مويانتا الفارق للضيوف في الدقيقة 54 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح محمد جمعة في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة أرضية زاحفة إثر تمريرة من مبخوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظت فيتنام على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بعد فوزها 4-صفر على إندونيسيا في ملعب آل مكتوم في دبي، متقدمة بفارق نقطتين عن الإمارات.

وتأتي تايلند في المركز الثالث بتسع نقاط من 7 مباريات، ثم ماليزيا بالرصيد نفسه من 6 مباريات، وأخيرا إندونيسيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة من 7 مباريات.

وتقام الجولة القادمة يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وماليزيا مع فيتنام.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.