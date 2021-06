افتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فندقا في العاصمة الإسبانية (مدريد)، أمس الاثنين، ضمن سلسلة الفنادق التي تملكها مجموعته التجارية.

ويمتلك رونالدو مجموعة تجارية أطلق عليها "سي آر 7" (CR7)، وتضم حاليا 3 فنادق منها اثنين في البرتغال، وسينضم إليها قريبا فندق يتم تجهيزه في مدينة مراكش السياحية بالمملكة المغربية.

📸 New images of Cristiano Ronaldo’s CR7 Pestana Hotel in Madrid, Spain. [via @Blackdotmandy] pic.twitter.com/cv28G1lCDQ

— InfoCristiano (@InfoCristiano) May 31, 2021