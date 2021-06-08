افتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فندقا في العاصمة الإسبانية (مدريد)، أمس الاثنين، ضمن سلسلة الفنادق التي تملكها مجموعته التجارية.

ويمتلك رونالدو مجموعة تجارية أطلق عليها "سي آر 7" (CR7)، وتضم حاليا 3 فنادق منها اثنين في البرتغال، وسينضم إليها قريبا فندق يتم تجهيزه في مدينة مراكش السياحية بالمملكة المغربية.

📸 New images of Cristiano Ronaldo’s CR7 Pestana Hotel in Madrid, Spain. [via @Blackdotmandy] pic.twitter.com/cv28G1lCDQ — InfoCristiano (@InfoCristiano) May 31, 2021

ووجهت جورجينا -التي ذكرت تقارير أنه تزوجها سرا في المغرب قبل عامين- التهنئة لرونالدو واصفة الفندق الجديد بفندق "الأحلام" بدون أن تفصح أي أحلام تقصد، في الوقت الذي لم يخف النجم البرتغالي رغبته في العودة إلى ريال مدريد، والذي أصبح بالفعل حلما يراود الدون بعد 3 سنوات غير ناجحة في يوفنتوس الإيطالي.

وأقيم الفندق في مبنى عريق كان مكتبة تاريخية، وتم بناؤه في 1923 وسط العاصمة (مدريد)، ويتكون الفندق من 168 غرفة موزعة على 10 طوابق، كما يضم مطاعم عالمية ومسبحا وصالة للياقة البدنية.

ودعا رونالدو محبيه للإقامة في الفندق، الذي افتتح قبل أيام من انطلاق يورو 2020، التي يحلم فيها الدون بتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كما يحلم أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخبات أيضا.