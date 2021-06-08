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المرشحون للفوز بلقب "يورو 2020"

أظهرت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة أن المنتخب الفرنسي بطل العالم هو المرشح الأبرز للفوز بلقب "يورو 2020" (رويترز)
أظهرت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة أن المنتخب الفرنسي بطل العالم هو المرشح الأبرز للفوز بلقب "يورو 2020" (رويترز)
8/6/2021

كثيرة هي التوقعات والتحليلات والترجيحات التي تواكب كل بطولة كبيرة، إذ تحاول مراكز الأبحاث والدراسات المختصة طرح احتمالات المرشحين الأقرب للفوز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة أن المنتخب الفرنسي بطل العالم هو المرشح الأبرز للفوز بلقب "يورو 2020″.

ووفقا لـ"تنبؤات التعلم الآلي الهجين" التي نشرت أمس الاثنين، حصل منتخب فرنسا على نسبة 14.8% في قائمة المنتخبات المرشحة للقب كأس الأمم الأوروبية، وحل منتخب إنجلترا ثانيا بحصوله على نسبة 13.5% مقابل حصول إسبانيا على 13.2%، واقتسمت البرتغال حاملة اللقب المركز الرابع مع ألمانيا بحصول كلتيهما على 10.1%.

واستخدم العلماء في جامعات دورتموند وميونخ بألمانيا وإنسبروك بالنمسا وجينت في بلجيكا ومولده في النرويج 4 نماذج توقعات مختلفة ومحاكاة لمباريات يورو 2020 التي تقام في الفترة من 11 الشهر الجاري إلى 11 الشهر المقبل، وتم تكرار الأمر 100 ألف مرة على هذا النحو.

لكن أستاذ الإحصائيات أخيم زيليس بجامعة إنسبروك، حذّر من أن "طبيعة التوقعات من الممكن أن تكون خاطئة وإلا فإن بطولات كرة القدم ستصبح مملة".

وأضاف "نقدم احتمالات وليس تأكيدات".

المصدر : وكالات

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