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بنزيمة يتعرض لإصابة مؤلمة بفوز فرنسا على بلغاريا قبل بطولة أوروبا

بنزيمة بعد سقوطه مصابا خلال مباراة فرنسا مع بلغاريا (رويترز)
بنزيمة بعد سقوطه مصابا خلال مباراة فرنسا مع بلغاريا (رويترز)
8/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202112:37 AM (مكة المكرمة)

خرج المهاجم كريم بنزيمة مصابا على ما يبدو فوق الركبة في الشوط الأول من مباراة فرنسا الودية أمام بلغاريا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" اليوم الثلاثاء.

وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب وهو يتألم قبل 4 دقائق من الاستراحة بعد سقوطه بشكل سيئ عقب ضربة رأس.

وحاول بنزيمة وضع رباط ضاغط للتغلب على الإصابة لكنه شعر بألم شديد جعله يطلب التبديل، كما ظهر في لقطات له وهو يتألم خلال فحص طبيب المنتخب له بعد تبديله.

وظل بنزيمة، الذي عاد الأسبوع الماضي إلى تشكيلة فرنسا بعد غياب عن المنتخب الوطني دام أكثر من 5 أعوام، على مقاعد البدلاء بعد تلقيه العلاج على يد الفريق الطبي لبطلة العالم.

ثلاثية فرنسية قبل يورو 2020

وبعيدا عن إصابة بنزيمة، اختتم المنتخب الفرنسي لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في أمم أوروبا بالفوز على المنتخب البلغاري 3-صفر.

وسجل أهداف الديوك أنطوان غريزمان في الدقيقة 29 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 83 والأخيرة من المباراة.

ويستهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، مبارياته في أمم أوروبا بمواجهة المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب المنتخب الفرنسي في يورو 2020 ضمن المجوعة السادسة مع منتخبات المجر والبرتغال، حامل اللقب، بالإضافة إلى ألمانيا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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