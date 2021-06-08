أبرز الغائبين عن "يورو 2020"

بينما يغيب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، عن فعاليات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) لكرة القدم، والتي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل، بسبب عدم تأهل منتخب بلاده للنهائيات، لن يشارك عدد آخر من اللاعبين لأسباب متباينة.

ويبرز هالاند والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني سيرجيو راموس والهولندي فيرجيل فان دايك ضمن عدد من اللاعبين الغائبين عن هذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وهؤلاء أبرز الغائبين عن البطولة

– النرويجي إيرلينغ هالاند (20 عاما): وطبقا لقيمته السوقية والبالغة 110 ملايين يورو، سيكون هالاند أبرز الغائبين عن هذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وشارك هالاند في اثنتين فقط من مباريات منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020″ وفي الدور الفاصل بالتصفيات، ولم يهز الشباك ليفشل المنتخب النرويجي مجددا في الظهور بالنهائيات، التي لم يشارك فيها منذ 2000. وقال هالاند "إنني منزعج بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة، ولكنها لم تكن كافية".

وانتقد جون آرنه رييس القائد السابق للمنتخب النرويجي مواطنه هالاند لعدم اللعب مع منتخب النرويج بالحماس نفسه الذي يلعب به مع دورتموند.

– السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما): كان الإعلان عن عودة المهاجم الخطير المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده بعد غياب دام 5 سنوات حافزا لمجتمع كرة القدم بأكمله وليس لمشجعي السويد فحسب.

وما يزال هدف إبراهيموفيتش بعقب القدم في شباك المنتخب الإيطالي (الآزوري) عام 2004 من أبرز الأهداف في تاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية.

وعاد "السلطان" لمنتخب السويد بتمريرتين حاسمتين في أول مباراتين، ولكن الإصابة في الركبة ستحرمه من المشاركة في يورو 2020.

وقال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي، "بالطبع، غياب إبراهيموفيتش أمر محزن بشكل خاص له، وكذلك بالنسبة لنا".

– الإسباني سيرخيو راموس (35 عاما): كان سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد على وشك تحقيق إنجاز تاريخي بتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، ولكن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني حرمه من تحقيق هذا الإنجاز بسبب عدم استدعائه لـ"يورو 2020″.

وخاض راموس 180 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني حتى الآن بفارق 4 مباريات فقط عن المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

ولكن إنريكي لم يستدع راموس، الذي فاز مع الماتادور الإسباني بألقاب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010، ضمن قائمة الفريق ليورو 2020 بسبب الإصابات التي تعرض لها في الشهور القليلة الماضية.

وقال إنريكي إن قرار استبعاد راموس لم يكن سهلا، ولكنه أشار "يجب أن أفعل الأفضل للفريق".

وتحدث راموس عن التجربة المؤلمة، ولكنه تعهد بأن يكون مشجعا ومساندا للفريق من بيته.

– الإسباني أنسو فاتي (18 عاما): يعتبر أنسو فاتي نجم برشلونة الناشئ موهبة كبيرة، كما نال اللاعب شهرة فائقة في الصيف الماضي لمشاركته في أهداف عديدة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الإسباني، ولكن حلم المشاركة في أول بطولة كبيرة من خلال "يورو 2020″، تبدد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، ولم يعد اللاعب إلى الملاعب حتى الآن.

– الهولندي فيرجيل فان دايك (29 عاما): اعتبر معظم خبراء الكرة أن الهولندي فيرجيل فان دايك هو أفضل مدافع في العالم. وكان أمل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي هو التعافي من إصابة الرباط الصليبي في وقت مبكر من الموسم المنقضي ليكون جاهزا في الوقت المناسب قبل يورو 2020.

ولكنه اعترف مطلع الشهر الماضي أن هذا لم يتحقق، معربا عن حزنه الشديد للغياب عن البطولة.