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هل ميسي أحدهم؟.. الخليفي: كل النجوم يريدون الانضمام إلى سان جيرمان

الخليفي: ميسي لاعب مذهل (غيتي)
الخليفي: ميسي لاعب مذهل (غيتي)
7/6/2021

أنباء كثيرة ومعلومات صحفية تتحدث عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، سيمدد عقده مع البرسا، غير أن باريس سان جيرمان ما يزال يأمل في أن يظفر بتوقيع الساحر الأرجنتيني وضمه للفريق الباريسي.

ميسي -الذي كان قدم طلبا للرحيل عن الفريق الصيف الماضي- لم يوقع حتى الآن على تمديد عقده الذي ينتهي الشهر الجاري، ولهذا فهو ما يزال قادرا على الانتقال لأي فريق مجانا.

وعن احتمال ضم ميسي، قال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان -في مقابلة مع صحيفة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية- "كل اللاعبين الكبار يريدون القدوم إلى الفريق، لا يمكن ضمهم جميعا لأن لدينا الكثير من النجوم. ميسي هو ميسي، لاعب مذهل".

وأضاف "أخبرت لابورتا (رئيس برشلونة) أن عقد ميسي قاب قوسين من الانتهاء وحق كل ناد -من 1 يناير/كانون الثاني- التفاوض معه ومحاولة ضمه للموسم المقبل".

يذكر أن مستقبل ميسي في "الكامب نو" غير واضح ولم يحسم بعد بشكل نهائي، رغم الشائعات عن استعداده لتوقيع عقد لمدة عامين إضافيين.

المصدر : ليكيب

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