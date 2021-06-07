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لن نبيعه أو يتركنا مجانا أبدا.. الخليفي يحسم مصير مبابي مع سان جيرمان

الخليفي: هذه باريس وهذه بلاد مبابي ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته (غيتي)
الخليفي: هذه باريس وهذه بلاد مبابي ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته (غيتي)
7/6/2021

رد القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على التكهنات بشأن مستقبل كيليان مبابي قائلا إن المهاجم الفرنسي سيبقى في صفوف ناديه خلال الموسم المقبل.

ويمتد عقد مبابي -الذي سجل 42 هدفا في جميع المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم- حتى يونيو/حزيران 2022، لكنه ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأبلغ الخليفي صحيفة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية "سأكون واضحا، مبابي سيبقى في باريس ولن نبيعه أبدا، ولن يتركنا مجانا أبدا، مبابي لديه كل شيء يحتاجه في باريس".

وأضاف "أين يمكنه الذهاب؟ أي ناد يمكنه منافسة سان جيرمان اليوم في ما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله إن الأمور على ما يرام، وأتمنى التوصل إلى اتفاق (لتجديد العقد)".

وتابع "هذه باريس، وهذه بلاده، ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم، بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته".

وأنهى سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير، وهو كأس فرنسا عقب خسارة الدوري لصالح ليل بفارق نقطة واحدة، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات

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