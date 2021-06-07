في نزال ودي.. "يوتيوبر" يصمد أمام أسطورة الملاكمة مايويذر

قدم لوغان بول نجم موقع يوتيوب عرضا دفاعيا قويا وصمد أمام أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر الفائز في 50 نزالا ودون أي هزيمة، وذلك خلال مواجهة استعراضية مساء أمس الأحد لم تسفر عن فائز.

ورغم عدم وجود حكام على الحلبة لاحتساب النقاط وعدم احتساب النزال في سجل الملاكم الاحترافي فإنه إذا كان يجب اختيار فائز بعد ليلة مطيرة في ملعب "هارد روك" في ميامي فهو بول الذي صمد 8 جولات أمام ملاكم يعتبره البعض الأفضل في تاريخ الرياضة.

ورغم أن وزن بول يزيد على مايويذر بفارق حوالي 16 كيلوغراما وطوله يزيد بفارق 15.2 سنتيمترا وعمره يصغر بحوالي 18 عاما فإن مايويذر قدم درسا في الملاكمة لمنافسه الشاب، لكن دون أن يوجه الضربة القاضية التي انتظرها كثيرون.

في المقابل، صمد بول أمام سلسلة من اللكمات، خاصة في الجولات التي أقيمت منتصف النزال، وسط هجوم من مايويذر الذي يبلغ من العمر 44 عاما.

وفي وقت لاحق، اعترف مايويذر بأنه استهان بقوة بول الذي خاض قبل ذلك نزالا واحدا فقط، وانتهى بخسارته أمام مستخدم شهير في يوتيوب.

وقال مايويذر "يجب إدراك أن عمري لم يعد 21 عاما، لكن من الجيد التحرك مع مثل هؤلاء الشبان لاختبار قدرتي والشعور ببعض المرح، إنه ملاكم شاب وقوي وأقوى مما توقعت".

وأضاف "إنه منافس شرس، ولقد فوجئت بمستواه الليلة، كانت الليلة ليلة مرح".

وإلى جانب الشعور بالمرح فإن الملاكم الأميركي المعروف باسم "ماني" قال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 50 مليون دولار من هذا النزال.

وسيحصل بول على مقابل ضخم أيضا، وبدون شك فقد قدم ما يسعد 20 مليون متابع لحسابه في يوتيوب.

وقال بول "لا أريد أن يقول أي شخص إنه من المستحيل حدوث أي شيء مجددا، في الواقع أنا هنا أمام أحد أعظم الملاكمين في التاريخ، وأثبت أنه يمكن مخالفة التوقعات، كل شخص يستطيع مخالفة التوقعات وأن يفعل أشياء رائعة في الحياة، هذه واحدة من أفضل لحظات حياتي".

وأضاف "سأعود إلى منزلي وأنا أفكر إذا كان تركني أنجو، هذا أفضل شيء على الإطلاق".