شعارات اعتبرت نازية.. قميص منتخب أوكرانيا الجديد يثير غضب روسيا

أثار رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عاصفة من الغضب في روسيا بعد أن كشف عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي يحمل خريطة لأوكرانيا تتضمن شبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتعتبر موسكو الجزيرة جزءا من أراضيها، لكنها معترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا.

وتم الكشف عن قميص أوكرانيا الجديد أمس الأحد، قبل أيام من انطلاق بطولة أوروبا، وذلك عبر حساب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافلينكو على فيسبوك.

وتظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض، وكتب شعار "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص، ويحمل القميص من الداخل شعار "المجد للأبطال".

وتستخدم هذه العبارات في أوكرانيا كتحية عسكرية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا) عن عضو البرلمان الروسي ديمتري سفيشتشيف قوله إن تصميم القميص "استفزاز سياسي"، مضيفا أن إظهار خريطة لأوكرانيا "تتضمن أراضي روسية غير قانوني".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الشعارات على القمصان قومية، وإن شعار "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال" يشبه هتافات نازية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد ضم شبه جزيرة القرم وبدء تمرد مدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا عام 2014.

وتخوض أوكرانيا مباراتها الأولى في بطولة أوروبا 2020 أمام هولندا في 13 يونيو/حزيران الجاري في أمستردام، كما تواجه النمسا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة.

وتلعب روسيا ضد بلجيكا في سان بطرسبورغ في 12 الشهر الجاري، ثم تواجه الدانمارك وفنلندا في المجموعة الثانية.