البث الحي
كرة قدم

شعارات اعتبرت نازية.. قميص منتخب أوكرانيا الجديد يثير غضب روسيا

تظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض وكتب شعار "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص (الفرنسية)
تظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض وكتب شعار "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص (الفرنسية)
7/6/2021

أثار رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عاصفة من الغضب في روسيا بعد أن كشف عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي يحمل خريطة لأوكرانيا تتضمن شبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتعتبر موسكو الجزيرة جزءا من أراضيها، لكنها معترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا.

وتم الكشف عن قميص أوكرانيا الجديد أمس الأحد، قبل أيام من انطلاق بطولة أوروبا، وذلك عبر حساب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافلينكو على فيسبوك.

وتظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض، وكتب شعار "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص، ويحمل القميص من الداخل شعار "المجد للأبطال".

وتستخدم هذه العبارات في أوكرانيا كتحية عسكرية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا) عن عضو البرلمان الروسي ديمتري سفيشتشيف قوله إن تصميم القميص "استفزاز سياسي"، مضيفا أن إظهار خريطة لأوكرانيا "تتضمن أراضي روسية غير قانوني".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الشعارات على القمصان قومية، وإن شعار "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال" يشبه هتافات نازية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد ضم شبه جزيرة القرم وبدء تمرد مدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا عام 2014.

وتخوض أوكرانيا مباراتها الأولى في بطولة أوروبا 2020 أمام هولندا في 13 يونيو/حزيران الجاري في أمستردام، كما تواجه النمسا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة.

وتلعب روسيا ضد بلجيكا في سان بطرسبورغ في 12 الشهر الجاري، ثم تواجه الدانمارك وفنلندا في المجموعة الثانية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كل ما يجب أن تعرفه عن بطولة أمم أوروبا

تسبب انتشار وباء كوفيد-19 العام الماضي في تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020، التي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة القادم، وتستعد 11 دولة لاستضافة أحد أبرز المسابقات الرياضية العالمية.

5/6/2021

إصلاحات جذرية بدوري الأبطال والمدن المستضيفة لأمم أوروبا.. "يويفا" يتجه لحسم الأمرين

يتجه “يويفا” الاثنين خلال اجتماع لجنته التنفيذية لإضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بدوري الأبطال، إلى جانب البت بالمدن المضيفة لأمم أوروبا الصيف المقبل مع احتمال استبعاد بعضها بسبب كورونا.

18/4/2021
المزيد من كرة قدم

هل ميسي أحدهم؟.. الخليفي: كل النجوم يريدون الانضمام إلى سان جيرمان

الخليفي: ميسي لاعب مذهل (غيتي)

شاهد.. قائد ليفربول يخالف تعليمات مدرب إنجلترا بتنفيذ ركلة جزاء

هندرسون أهدر ركلة الجزاء بعد إصراره على تنفيذها (رويترز)

لن نبيعه أو يتركنا مجانا أبدا.. الخليفي يحسم مصير مبابي مع سان جيرمان

الخليفي: هذه باريس وهذه بلاد مبابي ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته (غيتي)

في نزال ودي.. "يوتيوبر" يصمد أمام أسطورة الملاكمة مايويذر

مايويذر (يمين): لوغان ملاكم شاب وقوي وأقوى مما توقعت (رويترز)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)