شاهد.. قائد ليفربول يخالف تعليمات مدرب إنجلترا بتنفيذ ركلة جزاء

شعر غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالاستياء من البديل جوردان هندرسون بعدما خالف تعليمات الفريق ونفذ ركلة جزاء، وأهدرها، خلال الفوز 1-صفر على رومانيا وديا يوم الأحد في آخر تجربة قبل بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وعاد هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا بعد إصابته بالفخذ في فبراير/شباط، وشارك كبديل بعد الاستراحة. لكنه منع زميله المهاجم دومينيك كالفرت-لوين من تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها وكان سيسددها.

ونفذ قائد ليفربول ركلة الجزاء وأنقذها فلورين نيتا حارس رومانيا في الدقيقة 78، بعدما سجل قبلها بـ 10 دقائق ماركوس راشفورد هدف إنجلترا الوحيد من ركلة أخرى وخرج بعدها من الملعب.

وفي تصريحات لمحطة "آي تي في" قال ساوثغيت "لدينا ماركوس راشفورد في تنفيذ ركلات الجزاء ثم جيمس وارد-براوس لكنهما كانا خارج الملعب. كنا ننتظر أن ينفذها كالفرت-لوين وكنت أتوقع أن يتركه هندرسون ينفذها".

وأضاف هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "كنت أشعر بالثقة لكن الإنقاذ كان رائعا. لم تكن ركلة جزاء جيدة لكني لا أشعر بالكثير من الانزعاج. كان من الرائع تتويج عودتي بهدف".

🗣 "He said he'd not scored for England yet, so he wanted the penalty. Maybe if I want to go to the next level I've got to be more ruthless there."

Dominic Calvert-Lewin reveals why Jordan Henderson took the penalty duties off him against Romania pic.twitter.com/5qVIqVznWe

— Football Daily (@footballdaily) June 7, 2021