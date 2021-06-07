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شاهد.. قائد ليفربول يخالف تعليمات مدرب إنجلترا بتنفيذ ركلة جزاء

هندرسون أهدر ركلة الجزاء بعد إصراره على تنفيذها (رويترز)
هندرسون أهدر ركلة الجزاء بعد إصراره على تنفيذها (رويترز)
7/6/2021

شعر غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالاستياء من البديل جوردان هندرسون بعدما خالف تعليمات الفريق ونفذ ركلة جزاء، وأهدرها، خلال الفوز 1-صفر على رومانيا وديا يوم الأحد في آخر تجربة قبل بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وعاد هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا بعد إصابته بالفخذ في فبراير/شباط، وشارك كبديل بعد الاستراحة. لكنه منع زميله المهاجم دومينيك كالفرت-لوين من تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها وكان سيسددها.

ونفذ قائد ليفربول ركلة الجزاء وأنقذها فلورين نيتا حارس رومانيا في الدقيقة 78، بعدما سجل قبلها بـ 10 دقائق ماركوس راشفورد هدف إنجلترا الوحيد من ركلة أخرى وخرج بعدها من الملعب.

وفي تصريحات لمحطة "آي تي في" قال ساوثغيت "لدينا ماركوس راشفورد في تنفيذ ركلات الجزاء ثم جيمس وارد-براوس لكنهما كانا خارج الملعب. كنا ننتظر أن ينفذها كالفرت-لوين وكنت أتوقع أن يتركه هندرسون ينفذها".

وأضاف هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "كنت أشعر بالثقة لكن الإنقاذ كان رائعا. لم تكن ركلة جزاء جيدة لكني لا أشعر بالكثير من الانزعاج. كان من الرائع تتويج عودتي بهدف".

بدوره كشف لوين عن حديث دار بينه وبين هندرسون، إذ قال له الأخير "لم أسجل بعد بقميص منتخب إنجلترا" ولهذا طلب تنفيذ الركلة.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا أمام كرواتيا بملعب "ويمبلي" الأحد المقبل، ثم ستواجه أسكتلندا يوم 18 من الشهر الجاري، وتختتم الدور الأول مع التشيك بعدها بـ 4 أيام.

المصدر : وكالات

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