البث الحي
كرة قدم

شاهد- تضارب وتدافع بين لاعبي أميركا والمكسيك.. نهائي عنيف في أمم الكونكاكاف لكرة القدم

توج منتخب الولايات المتحدة بأول دوري أمم للكونكاكاف بفوزه في النهائي على نظيره المكسيكي 3-2 (رويترز)
توج منتخب الولايات المتحدة بأول دوري أمم للكونكاكاف بفوزه في النهائي على نظيره المكسيكي 3-2 (رويترز)
7/6/2021

معارك متنقلة شهدها نهائي أول دوري أمم للكونكاكاف في كرة القدم، والذي توج فيه منتخب الولايات المتحدة بفوزه في النهائي على نظيره المكسيكي 3-2.

وعلى ملعب "برونكوس أت مايل هاي" بمدينة دنفر الأميركية، افتتح خوسيه كورونا التسجيل للمنتخب المكسيكي بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة ثم تعادل الأميركيون بهدف لجيوفاني ريينا (27).

وفي الشوط الثاني، أضاف دييغو لاينز الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي (79) ثم تعادل المنتخب الأميركي بهدف أحرزه ويستون ماكيني (82). وامتدت المواجهة لوقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز 3-2 للأميركيين (114 من ركلة جزاء) وسجله كريستيان بوليسيتش.

وهذه المباراة الماراثونية والحامية كرويا انعكست على أرض الملعب شجارا وتضاربا بين لاعبي المنتخبين، كما شهدت عددا من البطاقات الملونة وعدة حالات راجعها حكم "الفار". كما قامت الجماهير برمي عبوات مائية على اللاعبين.

وثأر المنتخب الأميركي بذلك لهزيمته أمام نظيره المكسيكي بهدف نظيف في نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2019.

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

تيغريس المكسيكي وبايرن الألماني.. مواجهة المغامرة والمفاجأة ضد المنطق والواقعية

يُسدل الستار غدا على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ وتيغريس أونال، في المباراة النهائية للبطولة على ملعب “المدينة التعليمية” المونديالي.

10/2/2021
المزيد من كرة قدم

شعارات اعتبرت نازية.. قميص منتخب أوكرانيا الجديد يثير غضب روسيا

تظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض وكتب شعار &#34;المجد لأوكرانيا&#34; على ظهر القميص (الفرنسية)

هل ميسي أحدهم؟.. الخليفي: كل النجوم يريدون الانضمام إلى سان جيرمان

الخليفي: ميسي لاعب مذهل (غيتي)

شاهد.. قائد ليفربول يخالف تعليمات مدرب إنجلترا بتنفيذ ركلة جزاء

هندرسون أهدر ركلة الجزاء بعد إصراره على تنفيذها (رويترز)

لن نبيعه أو يتركنا مجانا أبدا.. الخليفي يحسم مصير مبابي مع سان جيرمان

الخليفي: هذه باريس وهذه بلاد مبابي ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته (غيتي)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)