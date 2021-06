شاهد- تضارب وتدافع بين لاعبي أميركا والمكسيك.. نهائي عنيف في أمم الكونكاكاف لكرة القدم

معارك متنقلة شهدها نهائي أول دوري أمم للكونكاكاف في كرة القدم، والذي توج فيه منتخب الولايات المتحدة بفوزه في النهائي على نظيره المكسيكي 3-2.

وعلى ملعب "برونكوس أت مايل هاي" بمدينة دنفر الأميركية، افتتح خوسيه كورونا التسجيل للمنتخب المكسيكي بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة ثم تعادل الأميركيون بهدف لجيوفاني ريينا (27).

وفي الشوط الثاني، أضاف دييغو لاينز الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي (79) ثم تعادل المنتخب الأميركي بهدف أحرزه ويستون ماكيني (82). وامتدت المواجهة لوقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز 3-2 للأميركيين (114 من ركلة جزاء) وسجله كريستيان بوليسيتش.

وهذه المباراة الماراثونية والحامية كرويا انعكست على أرض الملعب شجارا وتضاربا بين لاعبي المنتخبين، كما شهدت عددا من البطاقات الملونة وعدة حالات راجعها حكم "الفار". كما قامت الجماهير برمي عبوات مائية على اللاعبين.

وثأر المنتخب الأميركي بذلك لهزيمته أمام نظيره المكسيكي بهدف نظيف في نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2019.

CHRISTIAN PULISIC GIVES THE @USMNT THE LEAD 🇺🇸 pic.twitter.com/WRDgXL6LXF — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

ETHAN HORVATH DENIES MEXICO A CHANCE TO EQUALIZE 👊 pic.twitter.com/N4AXjqGZ0s — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

THE @USMNT COME BACK TO BEAT MEXICO IN THE @CNATIONSLEAGUE FINAL 🇺🇸 pic.twitter.com/lFSx0qRGEV — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

WHAT A MOMENT FOR THE @USMNT 🏆 pic.twitter.com/rPi2mIIbLG — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

Things got heated after the foul 😳 📺📱 @paramountplus & CBS Sports Network pic.twitter.com/5oIAjs5P8A — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

Mexico vs USA is all bad blood on the pitch 👀 pic.twitter.com/MIIF9fzjwC — George Jarjour (@GeorgeOnTap) June 7, 2021

Why does Mckennie always get choked in a usa vs Mexico game 😭😭 pic.twitter.com/6euZ2KzOir — Jesus🐋 (@idkwhatnameeee) June 7, 2021