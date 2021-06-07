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سيطرة إنجليزية على المراكز الأولى.. أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم

بقيمة سوقية تتجاوز 190 مليون يورو، فيل فودين أغلى لاعب في العالم (رويترز)
بقيمة سوقية تتجاوز 190 مليون يورو، فيل فودين أغلى لاعب في العالم (رويترز)
7/6/2021

عالم المستديرة الساحرة من أقصاه إلى أقصاه يتحدث عن الثنائي الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) والنرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند)، ولكنهما لم يكونا من بين الثلاثة الذين شغلوا المراكز الأولى لأغلى اللاعبين في العالم، وذلك وفق تقييم المرصد الدولي للدراسات الرياضية.

واللافت في التقرير الذي أصدره المرصد المرموق -مركزه سويسرا- حلول 3 لاعبين إنجليز يلعبون في قطبي مانشستر (سيتي ويونايتد) بالمراكز الثلاثة الأولى وبقيم سوقية خرافية.

وأظهر التقرير وجود 3 لاعبين فقط تبلغ أعمارهم 25 عاما أو أكثر، وتبلغ قيمهم السوقية أكثر من 100 مليون يورو وهم البرتغاليان برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) والألماني تيمو فيرنر (تشلسي)، كما حل اللاعب المغربي أشرف حكيمي في المركز الـ 23 بقيمة سوقية تصل إلى 94 مليون يورو.

أما النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز؛ فاحتلا مركزين متأخرين في قائمة 100 أغلى لاعب في العالم.

وتاليا قائمة اللاعبين الـ 25 الأغلى في العالم:

25- الأميركي سيرجينيو ديست (برشلونة): 92.7 مليون يورو.

24- الإسباني ماركوس ليورنتي (أتلتيكو مدريد): 93.1 مليون يورو.

23- المغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان): 93.5 مليون يورو.

22- البرازيلي غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي): 98.7 مليون يورو.

21- الإنجليزي رحييم ستيرلينغ (مانشستر سيتي): 99.5 مليون يورو.

20- الإنجليزي باكايو ساكا (أرسنال): 104 ملايين يورو.

19- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): 104.2 ملايين يورو.

18- البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد): 104.4 ملايين يورو.

17- الألماني تيمو فيرنر (تشلسي): 108.9 ملايين يورو.

16- البرتغالي روبين دياز (مانشستسر سيتي): 114.4 مليون يورو.

15- الإنجليزي ترانت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 115 مليون يورو.

14- الألماني كاي هافرتز (تشيلسي): 116.5 مليون يورو.

13- الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي): 118 مليون يورو.

12- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 118.3 مليون يورو.

11- الإنجليزي جادون سانشو (دورتموند): 120.8 مليون يورو.

10- الإنجليزي مايسون ماونت (تشلسي): 123.6 مليون يورو.

9- البرتغالي جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد): 127.8 مليون يورو.

8- الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ): 131.6 مليون يورو.

7- الإسباني بيدري (برشلونة): 133.2 مليون يورو.

6- الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة): 138.7 مليون يورو.

5- البرتغالي برونو فيرنانديز (مان يونايتد): 154.3 مليون يورو.

4- النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): 155.5 مليون يورو.

3- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 159.1 مليون يورو.

2- الإنجليزي ميسون غرينوود (مان يونايتد): 178 مليون يورو.

1- الإنجليزي فيل فودين (مان سيتي): 190.2 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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