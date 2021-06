تسبب تتويج رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا للاعب البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بهجوم كبير وانتقادات حادة للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين -على موقع تويتر أمس الأحد- فوز لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2020-2021، مرفقا تهنئة لدي بروين وصورة له وهو يحمل كأس الجائزة.

وحقق دي بروين الجائزة للموسم الثاني على التوالي، مكررا إنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، والنجم الفرنسي المعتزل تيري هنري عندما كان لاعبا لأرسنال.

وانتقد محللون رياضيون وناشطون اختيار الرابطة لدي بروين، لافتين إلى أن هناك لاعبِين آخرين يستحقون الفوز بالجائزة متفوقين بالكثير على النجم البلجيكي، مثل زميله في الفريق المدافع البرتغالي روبن دياز، وهداف البريميرليغ هاري كين، بالإضافة إلى لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

Only three Premier League players have won back-to-back PFA Players' Player of the Year awards: Cristiano Ronaldo 🏆🏆

Thierry Henry 🏆🏆

Kevin De Bruyne 🏆🏆 pic.twitter.com/xtekpFVbHD — ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2021

وقال المحلل الرياضي عمرو نصوحي إنّ "هاري كين وبرونو فيرنانديز سيحرقون أنفسهم، أنا أعشق دي بروين، لكن هذا الموسم هو ليس أفضل لاعب في مانشستر سيتي"، فيما علّق الناشط الرياضي نواف العقيل على فوز البلجيكي بالجائزة بأنّها "أكبر عملية سرقة في عام 2021".

هاري كين وبرونو فيرنانديز هيولعو في نفسهم 🤯

انا بعشق دي بروين…بس الموسم ده هو اصلا مش احسن لاعب في سيتي 😂 https://t.co/wxOPEonKXW — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) June 6, 2021

وتفاعل مغردون أجانب مع تغريدة رابطة اللاعبين المحترفين، حيث رد أحد المغردين عليها "ماذا يحدث على الأرض؟ احتيال كامل. الرجل الذي تصدّر الأهداف وصنع الفن لم يفز (يقصد هاري كين)، وفاز رجل لم يكن حتى أفضل لاعب وسط في ناديه"، بينما قال آخر "أستطيع أن أفهم فوز دياز على كين رغم أنني أختلف معه تماما، لكن هذا لا معنى له حتى."

اكبر عملية سرقة في عام 2021.. pic.twitter.com/sdl9IMx9PL — نواف العقيّل (@nawaf__oga) June 6, 2021

يذكر أن دي بروين لعب الموسم الماضي 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز محرزا 6 أهداف فقط وصنع 12 هدفا، وغاب عن عدد من المباريات بسبب الإصابة أو لقرارات فنية من مدرب السيتي بيب غوارديولا.

📊 | بـ 25 مباراة فقط دي بروين هو اقل لاعب يشارك في مباريات بريميرليغ و يفوز بجائزة افضل لاعب في البريميرليغ من قبل رابطة المحترفين. pic.twitter.com/XlTzkYeZEN — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) June 6, 2021

معرفش و الله على اساس ايه ٢٣ مبارة فيهم ٦ أهداف و ١٢ اسيست يدوك جايزة لاعب الموسم على حساب هاري كين اللي عنده ٢٣ هدف و ١٤ اسيست و لعب موسم كامل ناقص ٣ ماتشات بس pic.twitter.com/CpQE2QRoxa — Mamdouh NasrAllah (@Mamdou247) June 6, 2021

كيفن دي بروين لاعب العام في إنجلترا باختيار رابطة اللاعبين المحترفين!!

دي واحدة من أكبر اللقطات الكوميدية اللي شوفتها 😂 pic.twitter.com/TuQoeHaK9K — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) June 6, 2021

What on earth. Complete Scam. A man who topped the goals and assists chart didn't win

A man who wasn't even the best midfielder in his club won 😭 https://t.co/jC1Nz0PwYa — Jeffrey ❁ (@jj7jeffrey) June 7, 2021

I love the lad, but this is totally undeserved. Miles behind the likes of Kane, Dias, Bruno, even Son I reckon. https://t.co/4Eve3xjA6L — Posh Plumber (@Posh_Plumber) June 7, 2021