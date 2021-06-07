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الجماهير ترفض فوز دي بروين بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ وتصفها بسرقة العام

دي بروين يحتفل بلقب البريميرليغ (غيتي)
دي بروين يحتفل بلقب البريميرليغ (غيتي)
7/6/2021

تسبب تتويج رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا للاعب البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بهجوم كبير وانتقادات حادة للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين -على موقع تويتر أمس الأحد- فوز لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2020-2021، مرفقا تهنئة لدي بروين وصورة له وهو يحمل كأس الجائزة.

وحقق دي بروين الجائزة للموسم الثاني على التوالي، مكررا إنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، والنجم الفرنسي المعتزل تيري هنري عندما كان لاعبا لأرسنال.

وانتقد محللون رياضيون وناشطون اختيار الرابطة لدي بروين، لافتين إلى أن هناك لاعبِين آخرين يستحقون الفوز بالجائزة متفوقين بالكثير على النجم البلجيكي، مثل زميله في الفريق المدافع البرتغالي روبن دياز، وهداف البريميرليغ هاري كين، بالإضافة إلى لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

وقال المحلل الرياضي عمرو نصوحي إنّ "هاري كين وبرونو فيرنانديز سيحرقون أنفسهم، أنا أعشق دي بروين، لكن هذا الموسم هو ليس أفضل لاعب في مانشستر سيتي"، فيما علّق الناشط الرياضي نواف العقيل على فوز البلجيكي بالجائزة بأنّها "أكبر عملية سرقة في عام 2021".

وتفاعل مغردون أجانب مع تغريدة رابطة اللاعبين المحترفين، حيث رد أحد المغردين عليها "ماذا يحدث على الأرض؟ احتيال كامل. الرجل الذي تصدّر الأهداف وصنع الفن لم يفز (يقصد هاري كين)، وفاز رجل لم يكن حتى أفضل لاعب وسط في ناديه"، بينما قال آخر "أستطيع أن أفهم فوز دياز على كين رغم أنني أختلف معه تماما، لكن هذا لا معنى له حتى."

يذكر أن دي بروين لعب الموسم الماضي 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز محرزا 6 أهداف فقط وصنع 12 هدفا، وغاب عن عدد من المباريات بسبب الإصابة أو لقرارات فنية من مدرب السيتي بيب غوارديولا.

المصدر : وكالة سند

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