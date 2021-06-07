أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم استدعاء 5 لاعبين إضافيين للمشاركة في معسكر تدريبي مواز عقب إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مطلع الأسبوع، كما يتم تجهيز لاعبو منتخب تحت 21 عاما ليورو 2020 في حال كان الفيروس قد تفشى في الفريق الأول.

ولن يقيم اللاعبون الخمسة -وهم رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد) وكارلوس سولير (فالنسيا) وبرايس منديز (سيلتا فيغو) وراؤول ألبيول (فياريال)- في قاعدة منتخب إسبانيا التدريبية في لاس روزاس أو ينخرطوا في استعدادات باقي التشكيلة لبطولة أوروبا؛ حيث يخضع الفريق حاليا لفترة عزل.

وقال مسؤولو المنتخب -في بيان- إنه "نتيجة للعواقب التي قد تحدث بعد اختبار بوسكيتس الإيجابي قرر الطاقم الفني استدعاء مجموعة من 5 لاعبين لخوض حصص تدريبية في الأيام المقبلة تحت إشراف المدرب لويس إنريكي في فقاعة موازية".

وستواجه إسبانيا منافستها ليتوانيا وديا غدا الثلاثاء بمنتخب تحت 21 عاما الذي أنهى للتو مشاركته في بطولة أوروبا لهذه الفئة السنية؛ حيث بلغ الدور قبل النهائي.

وأضاف المسؤولون "بعد انتهاء مباراة ليتوانيا سنضم مجموعة صغيرة من اللاعبين -سيتم تحديدهم لاحقا- إلى التدريبات بطريقة مشابهة لهذه المجموعة الجديدة. انضمامهم لتشكيلة بطولة أوروبا سيعتمد على النتائج التي ستظهر في الأيام القليلة المقبلة".

وستواجه إسبانيا منتخب السويد في افتتاح مشوارها بالمجموعة الخامسة يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن بطولة أوروبا 2020 كان مقررا إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.