20 صفقة منتظرة.. زلزال كروي يضرب الميركاتو الصيفي

تشير التوقعات إلى أن تكون فترة الانتقالات الصيفية الأكثر إثارة في سنوات عديدة مع وجود خيارات مهمة لبعض اللاعبين أمام أمثال سيرجيو راموس وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وهاري كين، وكذلك ليونيل ميسي.

وهناك 20 قرارا سيكون لها تأثير الزلزال على سوق الانتقالات الصيفية:

مسلسل ميسي

هذا القرار قاب قوسين أو أدنى، مع انتهاء عقد ميسي نهاية الشهر الجاري. ويعرف برشلونة أن مشروعهم بالكامل تحت قيادة رئيس "البرسا" خوان لابورتا، يعتمد على قراره بالبقاء في "الكامب نو" أو المغادرة. وفي الوقت الحالي، كل شيء يشير إلى تجديده. وقال لابورتا "وضع ميسي يسير على ما يرام، لكن الأمر لم ينته بعد".

مبابي يواصل المراوغة

يبدو أن مستقبل مبابي سيطر على عناوين الصحف طوال الصيف. اللاعب البالغ 22 عامًا لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، لكن محادثات التجديد مع ناديه لم تبدأ وريال مدريد ينتظر في الأجنحة. وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 160 مليون يورو، ولهذا سيكون لانتقاله تأثير زلزالي على سوق الانتقالات.

لغز كريستيانو

قد يبحث كريستيانو رونالدو عن طريقة للخروج من يوفنتوس بعد موسم صعب. ورغم أنه أنهى الموسم في صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فإن فريقه فشل في الظفر باللقب، مما أصاب اللاعب بالإحباط.

لكن يوفنتوس انتزع أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا نهاية الموسم. وبعد 3 سنوات في تورينو، قد يكون النجم البرتغالي يريد المغادرة والبحث عن تحد جديد أو العودة لفريق قديم.

بنك هالاند

لا يوجد فريق كرة عالمي لا يرغب في ضم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، نظرًا لقدرته المذهلة وإمكانياته الفائقة. ومن غير المتوقع أن يبقى في بوروسيا دورتموند حتى نهاية عقده عام 2024، ورغم تعدد العروض والراغبين بضمه فإن وجهته المستقبلية لن تحسم بعد ومتى ستكون الموسم المقبل أو الذي يليه.

تأثير غريزمان

عانت مسيرة الفرنسي أنطوان غريزمان -التي استمرت عامين في "كامب نو"- من عدم الاستمرارية والأداء دون المستوى. ومع عقده الذي ينتهي عام 2024، يتطلع برشلونة إلى بيعه هذا الصيف، ويمكن ضمان أن الراغبين بضمه كثر.

سوء طالع هازارد

يُعد وضع البلجيكي إيدن هازارد من أكثر الألغاز التي يتم الحديث عنها في كرة القدم الأوروبية. وسرعان ما تلاشت الإثارة حول وصوله صيف 2019 بعد إصابة خطيرة في الكاحل تعرض لها بدوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان. وكافح منذ عودته حيث انخفضت قيمته السوقية، ويتطلع ريال لبيعه هذا الصيف.

مفاجأة هاري كين

في حين أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يائس من مغادرة توتنهام هذا الصيف، فإن وضع عقده قد يجعل هذه الخطوة صعبة. ويمتد عقده حتى 2024، ويتعين على أي ناد يرغب في التوقيع معه دفع أكثر من 100 مليون يورو.

تاريخ ديمبيلي

بعد وصوله إلى برشلونة بمهمة ملء فراغ النجم البرازيلي نيمار، كانت عودة الفرنسي عثمان ديمبلي مخيبة للآمال إلى حد كبير، رغم أنه قدم أفضل موسم له في "الكامب نو" الصيف الماضي. وينتهي عقده صيف 2022 غير أن محادثات تمديد عقده قد يؤدي إلى رحيله هذا الصيف.

زمن سيرجيو راموس

يواجه الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد صيفًا صعبًا، مع انتهاء عقده مع الفريق في غضون أسابيع قليلة وعدم رغبة النادي في منحه عقدًا طويل الأجل، كما أنه ليس مطلوبًا من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.

صفعة دوناروما

يواجه الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما صيفًا غير مؤكد. فبعد إعلان رحيله عن ميلان، لا يبدو أنه قريب من الانتقال إلى فريق كبير. في غضون ذلك، تعاقد "الروسونيري" بالفعل مع الفرنسي مايك مينيان حارس مرمى ليل السابق.

شك في ديبالا

وجد الأرجنتيني باولو ديبالا مسيرته المهنية عالقة في طي النسيان، مع انتهاء عقده مع يوفنتوس صيف 2022 وعدم الاتفاق على تمديد عقده. ويبدو أنه مستعد لمغادرة النادي هذا الصيف. وفي سن 27 عاما، بالتأكيد سيكون لديه دور رئيسي مع أي فريق يوقع معه.

معضلة بيل

الوضع مع الويلزي غاريث بيل لا يمكن التنبؤ به أكثر من أي وقت مضى. من المفترض أن يعود إلى ريال هذا الصيف، وهناك أنباء بأنه سيعتزل بعد انتهاء أمم أوروبا المزمع إقامتها بعد أيام، غير أن وكيل أعماله نفى هذه "الشائعات".

منطقة جواو فيليكس

رغم أنه بدا مؤكدًا أنه سيبقى في أتلتيكو مدريد بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، فإن الاحتمال قائم بأن يغادر البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف. ويمتد عقد اللاعب (البالغ 21 ربيعا) حتى عام 2026، لكنه أظهر هذا الموسم أنه ليس لاعبًا حيويًا بفريق "روخيبلانكوس".

فاران والاحتمالات المفتوحة

مع انتهاء عقده الصيف المقبل، يبدو من المرجح أن يغادر قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران ريال هذا الصيف. وأبدى أكثر من فريق أوروبي كبير عن رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ 28 عاما، ويتطلع ناديه إلى تأمين رسوم انتقال كبيرة.

لوتارو الكلاسيكي

أصبح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعبًا رئيسيًا كل فترة انتقالات. بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر، يمكن أن يكون في طريقه هذا الصيف لمغادرة هذا البلد، مع اهتمام برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد باللاعب البالغ 23 عامًا.

موراتا.. صيف آخر

مستقبل الإسباني ألفارو موراتا غير واضح. في حين أن يوفنتوس لديه خيار التعاقد معه بشكل دائم من أتليتكو ​​مدريد، ولا يعرف ما إذا كان سيبقى في تورينو أو يعود إلى أتلتيكو حيث ينتهي عقده صيف 2023.

جادون سانشو الساحر

من المحتمل أن يكون الإنجليزي جادون سانشو -اللندني الذي يراوغ مثل البرازيلي- في طريقه للخروج هذا الصيف. ومع ذلك، فإن أي تحرك سيكون معقدًا بسبب رغبة بوروسيا دورتموند في الاحتفاظ بسانشو ومعه هالاند.

كوندي الكنز

معارك من العيار الثقيل تخوضها الفرق الأوروبية الكبيرة للظفر بخدمات المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية الذي يات يعد أحد أفضل مدافعي الوسط في كرة القدم العالمية. وقيمته السوقية تبلغ 80 مليون يورو، ولكنها ليست خارج النطاق السعري للعديد من الأندية، وقد يكون في طريقه للخروج من إشبيلية هذا الصيف.

فينالدوم والصفقة المجانية

يستعد ليفربول لخسارة الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي كان لاعباً حيوياً في نجاحه المواسم الأخيرة. وبعد أن كان انتقاله إلى برشلونة مضمونًا، دخل سان جيرمان على الخط وعرض على اللاعب ضعف الأجر الذي كان سيتقاضاه من "البرسا" وعقدا حتى 2024.

أحدث حلقات ديباي

مع انتهاء عقده هذا الصيف، يبدو أن انتقال الهولندي ممفيس ديباي (27 عاما) إلى برشلونة أمر مرجح. ولا عجب في حرص مواطنه رونالد كومان مدرب "البرسا" على إحضاره إلى "الكامب نو".