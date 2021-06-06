البث الحي
كرة قدم

نور محمدوف يستعرض مهاراته الكروية مجددا ويُشبه نفسه بصديقه رونالدو

نور محمدوف يتلقى هدية من صديقه رونالدو (مواقع التواصل)
نور محمدوف يتلقى هدية من صديقه رونالدو (مواقع التواصل)
6/6/2021

شارك المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، بفيديو جديد يستعرض مهاراته الكروية فيه، محققا قرابة 7.5 ملايين مشاهدة.

ونشر حبيب على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، مقطع فيديو تظهر فيه مهاراته المميزة في التعامل مع الكرة، وأنهاه بهدف جميل في مرمى الفريق المنافس له، في إحدى المباريات الودية.

وشبّه المقاتل من أصول داغستانية، نفسه بصديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحديدا في موسم 2008 عندما كان لاعبا لنادي مانشستر يونايتد وقدّم أحد أفضل مواسمه مع الفريق الإنجليزي قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ورد رونالدو على فيديو حبيب برمز التصفيق باليدين، حيث إنه من المعروف وجود علاقة صداقة قوية تجمع النجمين العالميَين.

وكان نور محمدوف قد تحدث في أكثر من مرة عن حبه لكرة القدم، وأبدى في وقت سابق استعداده لقبول عروض من أندية للعب كرة القدم، كما شارك المقاتل الروسي، مع النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف، بمباراة لكرة القدم أمام فريق يقوده الطباخ التركي الشهير بوراك.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

رونالدو أمير القلوب الرحيمة.. 17 سببا جعلته النجم الأكثر شعبية في العالم

لم تكن الصدفة وراء تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا غير مسبوق لأي بطل رياضي بوصوله لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لأسباب كثيرة وصلت بشعبيته لهذه الدرجة الخرافية.

16/2/2021
المزيد من كرة قدم

شعارات اعتبرت نازية.. قميص منتخب أوكرانيا الجديد يثير غضب روسيا

تظهر على مقدمة القميص الأصفر حدود أوكرانيا باللون الأبيض وكتب شعار &#34;المجد لأوكرانيا&#34; على ظهر القميص (الفرنسية)

هل ميسي أحدهم؟.. الخليفي: كل النجوم يريدون الانضمام إلى سان جيرمان

الخليفي: ميسي لاعب مذهل (غيتي)

شاهد.. قائد ليفربول يخالف تعليمات مدرب إنجلترا بتنفيذ ركلة جزاء

هندرسون أهدر ركلة الجزاء بعد إصراره على تنفيذها (رويترز)

لن نبيعه أو يتركنا مجانا أبدا.. الخليفي يحسم مصير مبابي مع سان جيرمان

الخليفي: هذه باريس وهذه بلاد مبابي ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج للدوري الفرنسي ولبلاده ولعاصمته (غيتي)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)