شارك المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، بفيديو جديد يستعرض مهاراته الكروية فيه، محققا قرابة 7.5 ملايين مشاهدة.

ونشر حبيب على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، مقطع فيديو تظهر فيه مهاراته المميزة في التعامل مع الكرة، وأنهاه بهدف جميل في مرمى الفريق المنافس له، في إحدى المباريات الودية.

وشبّه المقاتل من أصول داغستانية، نفسه بصديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحديدا في موسم 2008 عندما كان لاعبا لنادي مانشستر يونايتد وقدّم أحد أفضل مواسمه مع الفريق الإنجليزي قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ورد رونالدو على فيديو حبيب برمز التصفيق باليدين، حيث إنه من المعروف وجود علاقة صداقة قوية تجمع النجمين العالميَين.

وكان نور محمدوف قد تحدث في أكثر من مرة عن حبه لكرة القدم، وأبدى في وقت سابق استعداده لقبول عروض من أندية للعب كرة القدم، كما شارك المقاتل الروسي، مع النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف، بمباراة لكرة القدم أمام فريق يقوده الطباخ التركي الشهير بوراك.