أحرز اللاعب كونور ماكغلاين هدفا عالميا لفريقه هارتفورد أثليتيك ضد "نيويورك آر بي" في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم "يونايتد سوكر ليغ" (USL).

وسجل ماكغلاين هدفه الرائع من قبل خط منتصف الملعب، بعدما لمح حارس مرمى الخصم متقدما قليلا عن الخشبات الثلاث، ليسدد كرة ساقطة مباشرة نحو المرمى من لمسة واحدة كما جاءته، معلنا عن الهدف الخامس لفريقه.

Dear @SportsCenter, we took care of Number 1 in Top Plays tonight#SCTop10 🤯🤯🚀 pic.twitter.com/1AAFIhlzMr

