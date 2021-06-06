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شاهد.. لاعب يسجل هدفا نادرا على طريقة بيكهام بالدوري الأميركي

ماكغلاين يصوب الكرة في إحدى مباريات فريقه (مواقع التواصل)
ماكغلاين يصوب الكرة في إحدى مباريات فريقه (مواقع التواصل)
6/6/2021

أحرز اللاعب كونور ماكغلاين هدفا عالميا لفريقه هارتفورد أثليتيك ضد "نيويورك آر بي" في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم "يونايتد سوكر ليغ" (USL).

وسجل ماكغلاين هدفه الرائع من قبل خط منتصف الملعب، بعدما لمح حارس مرمى الخصم متقدما قليلا عن الخشبات الثلاث، ليسدد كرة ساقطة مباشرة نحو المرمى من لمسة واحدة كما جاءته، معلنا عن الهدف الخامس لفريقه.

وانتهت المباراة بفوز هارتفورد أثليتيك على ضيفه نيويورك بنتيجة كبيرة 7 – صفر.

وذكّر الهدف الجميل جماهير كرة القدم، بهدف اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في مرمى ويمبلدون عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد قبل نحو 25 عاما.

 

المصدر : وكالة سند
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