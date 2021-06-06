أحرز اللاعب كونور ماكغلاين هدفا عالميا لفريقه هارتفورد أثليتيك ضد "نيويورك آر بي" في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم "يونايتد سوكر ليغ" (USL).

وسجل ماكغلاين هدفه الرائع من قبل خط منتصف الملعب، بعدما لمح حارس مرمى الخصم متقدما قليلا عن الخشبات الثلاث، ليسدد كرة ساقطة مباشرة نحو المرمى من لمسة واحدة كما جاءته، معلنا عن الهدف الخامس لفريقه.

Dear @SportsCenter, we took care of Number 1 in Top Plays tonight#SCTop10 🤯🤯🚀 pic.twitter.com/1AAFIhlzMr — Hartford Athletic (@hfdathletic) June 6, 2021

وانتهت المباراة بفوز هارتفورد أثليتيك على ضيفه نيويورك بنتيجة كبيرة 7 – صفر.

وذكّر الهدف الجميل جماهير كرة القدم، بهدف اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في مرمى ويمبلدون عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد قبل نحو 25 عاما.