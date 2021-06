شاهد.. هل فعلا ميسي "متخاذل" مع منتخب بلاده؟

سجل هدفا، وأصاب العارضة والقائمة، وتصدى الحارس لكراته الخطيرة، وزوّد زملاءه بالتمريرات، ودافع، وقطع الكرات، كل هذا قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده، في المواجهة مع ضيفه التشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة الخميس الماضي بالتعادل 1-1، والهدف الذي سجله ميسي من ركلة جزاء رفع سجله التهديفي الدولي إلى 72 معززا موقعه كهداف تاريخي لمنتخب "البيسيليستي".

🎥 | Lionel Messi vs Chile highlights

Amazing game from the greatest of all time yet again in his first Argentina appearance in 2021. Could’ve easily scored 2-3 goals.

pic.twitter.com/pmxWPGQRsc

— 🪄🇳🇱 (@FDJChief) June 4, 2021