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شاهد.. هل فعلا ميسي "متخاذل" مع منتخب بلاده؟

ميسي قدم أداء مميزا في مواجهة تشيلي (غيتي)
ميسي قدم أداء مميزا في مواجهة تشيلي (غيتي)
6/6/2021

سجل هدفا، وأصاب العارضة والقائمة، وتصدى الحارس لكراته الخطيرة، وزوّد زملاءه بالتمريرات، ودافع، وقطع الكرات، كل هذا قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده، في المواجهة مع ضيفه التشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة الخميس الماضي بالتعادل 1-1، والهدف الذي سجله ميسي من ركلة جزاء رفع سجله التهديفي الدولي إلى 72 معززا موقعه كهداف تاريخي لمنتخب "البيسيليستي".

وهذه هي المشاركة الأولى للـ"بولغا" مع منتخب بلاده في 2021، وقدم فيها أداء مميزا وكان قاب قوسين من إضافة أهداف أخرى لكن القائم والعارضة والحارس كلاوديو برافو كانوا له بالمرصاد.

وانتشرت فيديوهات -على مواقع التواصل- لميسي يظهر فيها وهو يقدم أداء استثنائيا، وقال ميسي إنه راض عن أداء منتخب بلاده الذي يستعد لخوض كوبا أميركا المزمع انطلاقها بعد أيام، ويأمل ميسي تحقيق أول لقب كبير في مسيرته مع منتخب بلاده.

يذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني في التصفيات المونديالية بـ11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخب البرازيل متصدر الترتيب.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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