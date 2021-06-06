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شاهد.. رونالدو "يوسين بولت" في سن الـ36

"سبب إضافي يفسر لماذا كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم" (رويترز)
"سبب إضافي يفسر لماذا كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم" (رويترز)
6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202112:12 PM (مكة المكرمة)

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد البرتغال أن العمر بالنسبة له مجرد رقم، وأظهر "الدون" هذا بالدليل القاطع في مواجهة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا.

ففي الدقيقة الـ87 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي استطاع "صاروخ ماديرا" -في سن الـ36- قطع مسافة 92 مترا (من منطقة جزاء منتخب بلاده إلى منطقة جزاء منتخب إسبانيا) خلال 10 ثوان، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة لوقت المباراة وعمر اللاعب والرقم المسجل.

وبعد أن استطاع أحد زملاء رونالدو استخلاص الكرة من الخصم وبدأ بشن هجمة مرتدة ركض رونالدو بأقصى سرعته للوصول إلى منطقة جزاء منتخب إسبانيا في محاولة للحصول على الكرة، لكن دفاع منتخب "الماتادور" أنقذ الكرة وأعادها إلى حارس منتخب الأخير.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم لمباراة أول أمس الجمعة، وقال مغردون:

– "هو آلة"

– "سبب إضافي يفسر لماذا كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم"

– "لم أشاهد أمرا كهذا من قبل"

– رونالدو "يوسين بولت".

المصدر : مواقع إلكترونية

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