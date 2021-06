شاهد.. رونالدو "يوسين بولت" في سن الـ36

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد البرتغال أن العمر بالنسبة له مجرد رقم، وأظهر "الدون" هذا بالدليل القاطع في مواجهة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا.

ففي الدقيقة الـ87 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي استطاع "صاروخ ماديرا" -في سن الـ36- قطع مسافة 92 مترا (من منطقة جزاء منتخب بلاده إلى منطقة جزاء منتخب إسبانيا) خلال 10 ثوان، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة لوقت المباراة وعمر اللاعب والرقم المسجل.

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw

