شاهد.. رونالدو "يوسين بولت" في سن الـ36

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد البرتغال أن العمر بالنسبة له مجرد رقم، وأظهر "الدون" هذا بالدليل القاطع في مواجهة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا.

ففي الدقيقة الـ87 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي استطاع "صاروخ ماديرا" -في سن الـ36- قطع مسافة 92 مترا (من منطقة جزاء منتخب بلاده إلى منطقة جزاء منتخب إسبانيا) خلال 10 ثوان، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة لوقت المباراة وعمر اللاعب والرقم المسجل.

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2021

وبعد أن استطاع أحد زملاء رونالدو استخلاص الكرة من الخصم وبدأ بشن هجمة مرتدة ركض رونالدو بأقصى سرعته للوصول إلى منطقة جزاء منتخب إسبانيا في محاولة للحصول على الكرة، لكن دفاع منتخب "الماتادور" أنقذ الكرة وأعادها إلى حارس منتخب الأخير.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo covered over 60 meters in 7 seconds. 36 years old 🤯pic.twitter.com/bRmRize8dF — Yellow Football (@YellowFootbal) June 4, 2021

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم لمباراة أول أمس الجمعة، وقال مغردون:

– "هو آلة"

– "سبب إضافي يفسر لماذا كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم"

– "لم أشاهد أمرا كهذا من قبل"

– رونالدو "يوسين بولت".