دراما وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.. هكذا غير الهولندي فينالدوم وجهته من برشلونة إلى سان جيرمان

إحدى قصص الميركاتو الصيفي المجنونة قاب قوسين من كتابة الفصل الأخير منها، بعدما قرر الهولندي جيجي فينالدوم اللاعب السابق لليفربول تغيير وجهته المستقبلية من برشلونة إلى سان جيرمان، بحسب مصادر صحفية.

وقبل أسبوعين، أجرى فينالدوم اتفاقا شفهيا مع البرسا لضمه مجانا بعقد يمتد حتى 2024 وبراتب سنوي قيل إنه 4 ملايين يورو، وكانت الأنباء تشير إلى أن الاتفاق سينجز في الأيام القليلة المقبلة وحتى البرسا خطط لإجراء الفحص الطبي الأسبوع المقبل في معسكر منتخب هولندا ثم الإعلان عن الصفقة الجديدة التي كانت من المتوقع أن تكون الرابعة بعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإسباني إريك غارسيا والبرازيلي إيمرسون.

ولكن باريس سان جيرمان، دخل على الخط في الأيام الثلاثة الماضية عارضا أكثر من 8 ملايين يورو كراتب سنوي أي أكثر من ضعف عرض البرسا، إضافة إلى عقد يمتد حتى 2024.

وبينما كان قائد منتخب هولندا على بُعد خطوة من البرسا، بات أقرب إلى الفريق الباريسي وقد يعلن عن الصفقة في الساعات المقبلة.

يذكر أن اللاعب الذي ينتقل مجانا يحق له تغيير رأيه حتى آخر لحظة قبل توقيع العقد النهائي بشكل رسمي.