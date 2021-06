بدأ في القرن الـ21 الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في إدارة مباريات كرة القدم، ومنها نظام الاتصال اللاسلكي بين الحكام، الذي نكشف أهم قواعد الحديث فيه وما يقوله الحكام لبعضهم البعض خلال سير المباريات؛ خاصة بعد ظهور حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) منذ مونديال 2018.

ويعد حكم الساحة المستفيد الأكبر من الاتصال اللاسلكي؛ لأنه يضمن أكبر مساعدة ممكنة له، خاصة خلال المواقف الصعبة، وكثيرا ما يحدث ذلك بدون أن يشعر أحدا مطلقا بأن القرار الذي اتخذه الحكم بناء على مشورة الحكم المساعد أو حكم الفار أو حتى الحكم الرابع.

