كان الظاهرة رونالدو من أبرز اللاعبين في جيله، وسيتذكره التاريخ كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، حيث لمع نجمه في البرازيل عندما كان في 17 عاما فقط مع نادي كروزيرو، قبل أن يتابع مسيرته في أوروبا وينطلق نحو المجد العالمي.

في تقرير نشره موقع "90 دقيقة" (90min) في نسخته البريطانية، يقول الكاتب جيمي سبينسر إن البرازيلي رونالدو حقق خلال مشواره مع أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وإنتر ميلان الإيطالي، ومنتخب السيليساو، عددا من الأرقام القياسية المبهرة التي جعلت منه أعظم أساطير اللعبة.

Here's 126 seconds of Ronaldo Nazario highlights from his barnstorming time at @PSV, where he entered the European fray as a fully-formed threat, terrorising Dutch defences with unerring pace and confidence. pic.twitter.com/riEkhjRZcG — MUNDIAL (@MundialMag) September 18, 2020

وهذه أبرز أرقام "الظاهرة" خلال مشواره الكروي، الذي كادت أن توقفه الإصابات المتتالية في الركبة في سن مبكرة.

📆 #OnThisDay ten years ago: Ronaldo Nazário announced his retirement from football. Even on a battlefield he made football look easy… What a player R9 was 🔥 🔥 🔥 📹- @EuropaLeague pic.twitter.com/TV4cACPMo2 — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 15, 2021

1- سجل 88 هدفا بعد مراوغة حراس المرمى

نجح رونالدو في تسجيل رقم قياسي فريد، حيث سجل 88 هدفا بعد مراوغات بارعة لحراس المرمى، وأصبح يضرب به المثل في هذه المهارة الفريدة، التي قهر بها حراس الفرق المنافسة، وجعلته أفضل مراوغ للحراس على الإطلاق.

🗣 "Ronaldo [Nazário] is the best player I've ever seen. He was the hardest to mark. When he ran, I'd close my eyes & pray. He was literally unstoppable." – Fabio Cannavaro pic.twitter.com/eZGGt0NtiA — Football Tekkers (@BallTekkers) November 11, 2020

2- أصغر فائز بالكرة الذهبية

كان رونالدو قد أتم الـ21 من العمر عندما فاز بالكرة الذهبية لأول مرة عام 1997، وذلك بعد مستواه الرائع مع برشلونة في 1996-1997، حيث سجل 47 هدفا في 49 مباراة، وتوّج بكأس ملك إسبانيا وكأس الكؤوس الأوروبية. وفي السنة ذاتها، حصد مع البرازيل لقب كوبا أميركا 1997، وحطم انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي الرقم القياسي لأغلى صفقة لاعب كرة قدم حينذاك.

3- أول فائز بالكرة الذهبية من أميركا الجنوبية

بالإضافة إلى كونه أصغر فائز بالكرة الذهبية في التاريخ، كان رونالدو أيضا أول فائز بالجائزة من لاعبي أميركا الجنوبية. كانت الكرة الذهبية تُمنح فقط للاعبين الأوروبيين حتى عام 1995، واستطاع البرازيلي أن يفوز بها بجدارة بعد ذلك بعامين، ليفتح المجال للعديد من اللاعبين من أميركا الجنوبية للتتويج بالجائزة.

4- أول من يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات

طوال تاريخ جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، خلال 19 عاما، كان رونالدو أول لاعب يفوز بها 3 مرات، حيث توج بها في مناسبتين على التوالي عامي 1996 و1997، وعاد ليحققها مرة ثالثة في 2002 بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع البرازيل. لاحقا، كرّر الفرنسي زين الدين زيدان هذا الإنجاز عندما توّج بالجائزة للمرة الثالثة عام 2003، بينما فاز بها البرازيلي رونالدينيو مرتين.

On this day in 1996, Ronaldo Nazario scored one of the best La Liga goals ever 🤩 (via @LaLigaEN)pic.twitter.com/I9ullxfOpq — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2020

5- حطم الرقم القياسي العالمي في قيمة الانتقالات عامين متتاليين

حطم 4 لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم الرقم القياسي العالمي في قيمة الانتقالات في مناسبتين، وهم الإنجليزيان ألف كومون وديفيد جاك، والأرجنتيني دييغو مارادونا، ورونالدو؛ لكن البرازيلي كان أول من يحطّم الرقم القياسي لأغلى انتقال في العالم عامين متتابعين، المرة الأولى عام 1996 عندما انضم إلى برشلونة قادما من آيندهوفن الهولندي مقابل 19.5 مليون دولار، والثانية عندما انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون دولار عام 1997.

6- هداف البرازيل التاريخي في كأس العالم

سجل رونالدو هدفين عندما فازت البرازيل بنهائي كأس العالم 2002 أمام ألمانيا، ليعادل الرقم القياسي الذي كان يملكه بيليه بـ12 هدفا في المونديال. وفي مونديال 2006، حطم رونالدو رقم بيليه، الذي ظل صامدا لمدة 36 عاما. رونالدو هو أيضا واحد من 3 لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم، إلى جانب الألمانيين يورغن كلينسمان وميروسلاف كلوزه.

Ronaldo double against Germany in the 2002 World Cup Final against German pic.twitter.com/tPMrmG4nyZ — Unforgettable goals (@athanyan1403) March 25, 2021

7- أفضل هداف في تاريخ كأس العالم على الإطلاق (تم تحطيمه لاحقا)

عندما سجّل في مرمى غانا خلال مونديال 2006، حطّم رونالدو الرقم القياسي لأفضل هداف في نهائيات كأس العالم، حيث أصبح في رصيده 15 هدفا، وتجاوز رقم الألماني غيرد مولر الذي سجل 14 هدفا.

وقد سجل رونالدو 4 أهداف في مونديال 1998، و8 أهداف في 2002، و3 أهداف في 2006. في مونديال 2014، استطاع الألماني كلوزه أن يحطّم رقم رونالدو ويصل إلى 16 هدفا كأفضل هداف في النهائيات إلى حد الآن.

July 2002 Ronaldo's brace in the World Cup final pic.twitter.com/l6QXviPThw — Anointed Bazinga 🇪🇷 (@EkoBazinga) March 30, 2020

8- اللاعب الأكثر تهديفا في أكبر عدد من المباريات في كأس العالم

الأمر المثير للإعجاب للغاية في حصيلة أهداف رونالدو في كأس العالم، هو أنها متفرقة. لم يسجل أهدافا كثيرة في عدد قليل من المباريات؛ بل سجل مرة واحدة على الأقل في 11 مباراة منفصلة في كأس العالم، وهو رقم قياسي في البطولة.

9- أفضل هداف لبرشلونة في موسم واحد بالدوري الإسباني (حطّمه ميسي)

سجل رونالدو 34 هدفا في الدوري الإسباني خلال موسمه الوحيد مع برشلونة، محطما الرقم القياسي السابق في تاريخ النادي؛ أي 30 هدفا، وقد حققه ماريانو مارتن في موسم 1942-1943، قبل أن يعادله روماريو في موسم 1993-1994.

في موسم 2009-2010، عادل ليونيل ميسي رقم رونالدو، ثم كسره بعد ذلك بعامين عندما سجل 50 هدفا في مسابقة الدوري.

10- أول لاعب من برشلونة يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي

قبل رونالدو، لم يفز أي لاعب من برشلونة بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، وقد تمكن في موسم 1996-1997 من الفوز بالجائزة، قبل أن يحققها ليونيل ميسي ولويس سواريز لاحقا.

11- أول لاعب برازيلي يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي

لم يكن رونالدو أول لاعب من برشلونة يحصل على جائزة الحذاء الذهبي فحسب؛ بل كان أيضا أول لاعب برازيلي يتوج بهذه الجائزة. والبرازيلي الوحيد الذي كرّر هذا الإنجاز بعد رونالدو هو ماريو جارديل، الفائز بالجائزة مرتين عامي 1999 و2002.

🇧🇷 "Ronaldo [Nazário] is the most complete striker there ever will be." – Ronaldinhopic.twitter.com/Ofz3URYmmH — TEAMtalk (@TEAMtalk) May 2, 2020

12- أول من يحمل ألوان الأندية الأربعة في كلاسيكو إسبانيا وديربي ميلانو

لعب الكثير من اللاعبين لريال مدريد وبرشلونة، أو ميلان وإنتر؛ لكن رونالدو كان أول من يخوض كلاسيكو الكرة الإسبانية مع الخصمين التاريخيين، وديربي ميلانو مع الجارين اللدودين.

Ronaldo Nazario was simply out of this world 🤯pic.twitter.com/bGMaraq1sp — Best Of Football ⚽ (@BestOfF00tball) October 7, 2020

13- أول من يسجل لكلا الفريقين في الكلاسيكو وديربي ميلان

بالإضافة إلى اللعب مع كلا الفريقين في كلاسيكو إسبانيا وديربي ميلانو، كان رونالدو أول لاعب يسجل في الأندية الأربعة خلال مواجهاتها المباشرة. كانت البداية عندما سجل لبرشلونة ضد ريال مدريد في مايو/أيار 1997، وأكملها عندما سجل لميلان ضد إنتر بعد 10 أعوام.