من المتوقع أن تكون فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مثيرة للغاية، وتضم نجوما من الصف الأول، ومنهم النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يضع نادي ريال مدريد كل ثقله لضمه.

وفي أحدث تكهن حول الصفقة أكد الإعلامي الرياضي الإسباني بيبي إسترادا في برنامج "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito) بالتلفزيون الإسباني أن مبابي سيعلن انضمامه إلى ريال مدريد خلال منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) المقرر انطلاقها الشهر الجاري.

وقبل عدة أسابيع قال جوسيب بيدريرول مقدم نفس البرنامج الرياضي الشهير إن مبابي (22 عاما) سيلعب في صفوف الملكي الموسم المقبل.

وتابع أن الدولي الفرنسي "لن يوافق على تمديد عقده مع سان جيرمان، واللاعب واثق من أن الفريق الباريسي سيطلب رقما معقولا ومقبولا مقابل التخلي عنه مع بقاء عام واحد على عقده، إضافة إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى البرنابيو".

وحسب تقارير إعلامية، يبذل ريال مدريد محاولات مستميتة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي قبل عام من انتهاء عقده في صيف 2022.

وذهبت بعض التقارير إلى أن مواطنه كريم بنزيمة هداف ريال مدريد قد يستغل وجودهما معا بالمنتخب الفرنسي ويقنع مبابي بمرافقته في ملعب سانتياغو برنابيو الذي يفتقد لهداف مثله يقود مشروع تجديد الفريق ويقوده على مدار العقد القادم.